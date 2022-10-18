小朋友W腳 需要糾正？

「小朋友喜歡W形腳坐，需要糾正嗎？」W形坐姿相信是不少家長擔心的問題，註冊物理治療師陳啟泰指出，其實W形坐姿源於幼童的結構及肌肉發展未成熟，屬正常行為，一般3至6歲會慢慢減少。但如過程中未有減少，反而有倚賴的情況，就需要尋求專業人士協助。 W形坐姿較常見於3至6歲的小朋友，陳啟泰指，第一個成因是先天結構導致，「小朋友出生時，大腿骨與盆骨的涵接位會呈前傾的角度，令大腿骨可以內旋的角度比成年人高，因此對小朋友來說，W形的坐姿會較為舒服。」

避免失重心 另一個原因則為小朋友的肌肉未發展成熟。陳啟泰解釋，坐的時候其實需要用到大量肌肉，包括臀部、腹肌、核心肌肉及背肌等，「幼童幾歲大時，肌肉未足以支撐到他們一個好的坐姿，但如果小朋友想坐在地下玩耍，W形坐姿就可以增加他們的坐立面面積，及減少用力，減少失去重心跌到的風險，坐的時間亦可增加，小朋友自然會喜歡這種坐姿。」 W形坐姿屬於自然發展，會隨年紀慢慢減少，及轉為其他坐姿，例如盤膝坐及直腿坐等，直到6歲，小朋友就會很少用W形坐姿，甚至不再喜歡。陳啟泰認為，家長可以觀察小朋友在3至6歲間，有沒有發展性的減少倚賴這種坐法，如果沒有減少，而且有增加的跡象，家長就應該及早介入。