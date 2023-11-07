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健康
2023-11-07 04:29:56
日報

小產｜小產後易現心理問題 多久才能平復？

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小產｜小產後易現心理問題 多久才能平復？

小產｜小產後易現心理問題 多久才能平復？

婦女懷孕時有10%至15%的流產風險，而每100人中就有一人出現慣性流產的情況。婦女經歷小產後容易出現抑鬱及焦慮等情緒問題，中大醫院名譽臨床心理學家張詠晶表示，哀傷的長短因人而異，但如果情況嚴重，甚至開始影響日常生活就需要及早求助。

婦女在小產後常見的情緒包括難過、自責、憤怒、生氣及羞恥等，張詠晶指，她們會覺得作為一個女性，為何不能孕育生命？「很多時女性的反應會比較大，因為她們經歷過孕期，與腹中的胎兒有緊密的連繫，相反雖然丈夫亦有類似情緒，但因小產多發生於早期，男士未必感受到懷孕是怎麼一回事。」

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中大醫院名譽臨床心理學家 張詠晶

張詠晶指哀傷的過程中會出現不同的情緒。

屬哀傷的過程

小產後出現的情緒屬哀傷的過程。張詠晶指出，哀傷的過程會出現不同的情緒及感受，「出現情緒的原因是失去了一些很喜歡的東西、一些人或一些事物，經歷失落時內心所產生的過程。」懷孕時雖不會真的看到一個嬰兒，但懷孕過程中，夫婦會有很多期待，可能已為將出生的子女張羅不同的嬰兒用品，在心中已經有一個個體存在，所以當失去後就出現極大的失落感，並形成各種不同的情緒及感受。

哀傷多久因人而異

哀傷時期的長短視乎情況可以維持數日至數年，甚至到年老都仍可能有這些情緒及感受，「其實這些感受維持多久因人而異，特別是視乎懷孕對整個家庭來說的意義究竟在哪裡。有時候哀傷情緒好像鐘擺一樣，外出和朋友約會聊天時就忘記了，但當看到一些物件，又或是到了小產的日子，都可能會觸發這些難過的感受或情緒。」

另一個小產後常見的情緒問題是焦慮，緣於太太對未來感到恐懼，認為現時的狀況會一直持續，害怕未來的懷孕有同一遭遇，導致過多的擔心。小產亦有可能觸發她們對於某事物產生恐懼感，例如害怕前往診所，因當初是在診所知道小產的噩耗。她們很容易將差勁的事物與感受連結起來，所以當她們到達那個環境時，情緒就會被牽動。

情緒問題 心理問題

如哀傷的情緒開始影響日常生活就需要及早求助。

影響日常應求醫

張詠晶形容，哀傷需要時間讓情緒釋放出來，所以如果婦女在小產後哭泣則不用太過擔心，只要能慢慢平復，回到不影響日常生活的狀態下就可。惟如哀傷情緒開始影響日常生活，例如完全沒有活力、對本來喜歡做的事失去興趣、不想社交、胃口極差或者進食過量、自殘行為，甚至有自殺念頭等，就需向專業人士求助。

無特定治療方案

對於因小產而出現情緒問題的婦女，其實沒有特定的治療方案，一般會根據她們的需要而給予適合的治療，「首先要了解她們的需要，做一個簡單評估，很多時候求助者連自己需要甚麼都不知道，只是覺得自己不舒服，有一點情緒，我們就要與她們談談，了解她們的需要；第二步是設立治療目標，我們會談得很清楚，針對性地告知長、短期目標，再根據治療方案一步步實行，與此同時評估治療的成效，再作出調整。」夫婦二人亦應回復正常生活，那就可以分散情緒，迎接未來的路。

如果治療有成效，張詠晶稱會看到求助者的改變，最容易看到的是症狀的紓緩，例如減少抑鬱及焦慮的情緒，逐漸恢復日常生活；第二是增加覺察性，開始留意到自己情緒的轉變；第三是個人成長；最後是接納，願意與傷痛共存。

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