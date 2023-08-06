小米｜4大好處比白飯更有益 先浸泡再煮 軟熟易消化

現代人愈來愈重視健康，開始減少白米等精緻澱粉，除了糙米及紅米等選擇外，小米也是另一種健康的主食。這種食材在北方及印度很常見，不但含有蛋白質、纖維、維他命B群和礦物質等營養成分，更有穩定血糖、降膽固醇及預防便秘等好處。

4大好處

從營養學的角度，小米含有的營養甚至比白飯更為豐富，而且有四大好處。

低升糖值：小米的升糖值比白米為低，能夠較緩慢釋放葡萄糖進入血液，從而幫助穩定血糖，避免血糖大升大跌。

高纖：小米含有豐富的膳食纖維，能促進腸道健康，預防便秘及幫助控制膽固醇。

高蛋白質：比起白飯，小米含有更多蛋白質，對維持肌肉質量和細胞修復十分重要。

營養均衡：小米是一種全穀物，作為主食可以令飲食更加均衡。

雖然小米是健康的好選擇，但烹煮時要確保小米煮熟及煮軟，以減輕咀嚼及消化的負擔，亦要注意進食量及配料，例如有些人喜歡煮小米粥加糖，就可能會令糖分攝取超標。