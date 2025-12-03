小細胞肺癌惡性度強 影響存活期 免疫治療+化療成最佳治療組合

肺癌是本港頭號癌症殺手，每年有6千多宗新症1，令人聞之色變。醫學界已知吸煙是引起肺癌其中一個主因，當中「小細胞肺癌」便是與長期吸煙有關2。根據香港癌症資料統計中心2023年肺癌統計數字，「小細胞肺癌」大約佔整體肺癌個案的5%3。有臨床腫瘤科醫生指出，小細胞肺癌的惡性強、容易擴散，令患者存活期通常少於1年2。近年免疫治療藥物配合化療，成為小細胞肺癌的組合治療，可改善存活期，為患者在抗癌路上重燃希望4,5。 小細胞肺癌診斷方法 如何診斷小細胞肺癌？臨床腫瘤科專科醫生李慧敏指出，在臨床上可透過為患者進行活組織病理檢驗，配合免疫組織化學染色測試，從而分辨出是否小細胞肺癌，尤其此癌症的癌細胞體積比較細小，形狀呈圓形，較容易被分辨出來2。

多數患者確診屬擴散期 除了要判斷肺癌的種類，確定腫瘤的期數都很重要，有助日後制定合適的治療方案。李醫生表示，小細胞肺癌分為局限期及擴散期，局限期指腫瘤位於肺部某個位置，適合使用同步電療及化療作根治性治療。若能於很早期發現腫瘤，甚至可進行肺癌切除手術2。至於擴散期是指腫瘤已出現擴散，受影響範圍較廣泛，可能有遠端轉移，例如轉移至骨、肝臟或腦部2。 由於肺癌早期症狀不明顯，較難偵測，所以臨床上大部份小細胞肺癌患者都屬於擴散期，傳統治療方法主要為化療，但效果普遍不理想，患者的存活期通常不多於一年，五年整體存活率僅2%2。 免疫治療配合化療帶來曙光 近年，醫學界開始使用免疫治療配合化療，為擴散期小細胞肺癌患者提供治療方案，令患者的存活期有顯著增長。整體存活期由過往少於1年，延長至現時多於1年4,5。

在傳統化療上再加入免疫治療，對患者來說副作用不算很大，其中化療常見副作用，包括胃口轉差、作嘔作悶，白血球下降等等6 。而免疫治療的副作用包括出皮疹、輕微腹瀉，或出現間質性肺炎，但情況較少見6。若接受組合治療後若有任何不適，建議及早向主診醫生查詢。另外患者在治療期間可多吃有營養的食物，對健康有益，平日外出宜佩戴口罩以作保護7,8。此外，有吸煙習慣的小細胞肺癌患者，應要盡快戒煙，減少對健康的影響7。 李醫生表示，曾有一名65歲男病人，自10多歲開始吸煙，早前因氣喘、面腫求醫，檢查證實其胸腔出現腫瘤，引致上腔靜脈症候群，帶來氣喘等症狀。病人最後透過抽組織檢驗，確診小細胞肺癌，並屬於擴散期。他後來接受免疫治療及化療組合，進行大概3至4個療程後，腫瘤明顯縮小，氣喘及面腫等症狀亦得到緩解，生活質素因此獲得改善。