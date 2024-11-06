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健康
2024-11-06 17:00:00

小腿拉筋｜兩招伸展腓腸肌比目魚肌 加快恢復

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小腿拉筋｜兩招伸展腓腸肌比目魚肌 加快恢復（am730製圖）

小腿拉筋｜兩招伸展腓腸肌比目魚肌 加快恢復（am730製圖）

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除了長時間工作令肌肉繃緊需要伸展之外，其實在運動之後，也應該伸展一下運動時用過的肌肉，好處是可幫助將肌肉新陳代謝後的廢物帶走，而且可以減少運動24小時後出現的遲發性肌肉痠痛（DOMS），換句說話即是可加快恢復，讓你可以持續運動或者訓練。無論對運動員的頻繁訓練，或者女士不想感受這痠痛，都一樣有幫助。

伸展運動時用過肌肉  減少DOMS

玩任何運動，無論是跑步、球類、游泳單車，都離不開使用雙腳去跑、跳、划等，大腿及小腿都極需要伸展，今次先講講小腿部分，包括腓腸肌及比目魚肌。前者為小腿表層一點的肌肉，即肉眼可見、明顯的小腿肌肉，而比目魚肌側較長，位於腓腸肌的底層。

足底筋膜炎｜放鬆小腿助抗足底痛

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腓腸肌伸展

  1. 先站在牆壁前面，雙手扶牆，將一隻腳的腳掌踏上牆上，腳跟著地。
  2. 膝部保持伸值，然後將腿壓向牆，直至小腿感覺拉扯。
  3. 維持動作20秒，再慢慢放鬆。換腳再做，每腳可做3組。

小腿常拉傷、易抽筋，搞懂小腿肌群(圖解懶人包)

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腓腸肌伸展。

腓腸肌伸展。

比目魚肌伸展

  1. 先站在牆壁前面，雙手扶牆，將一隻腳的腳掌踏上牆上，腳跟著地。
  2. 膝部保持屈曲，然後將腿壓向牆，直至小腿感覺拉扯。
  3. 維持動作20秒，再慢慢放鬆。換腳再做，每腳可做3組。

小腿訓練｜想馬拉松跑得快？提踵及鋼線機脛前肌訓練(二)

比目魚肌伸展。

比目魚肌伸展。

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