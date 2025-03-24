小腿水腫不只因為久坐？也可能是心臟衰竭！營養師拆解8大成因

小腿水腫可能關心臟事？有營養師指出，長時間的久坐會引致小腿水腫，但亦有可能是由心臟衰竭引起。營養師拆解小腿水腫的八大成因，並列出有助消水腫的飲食建議。

小腿水腫可能是心臟衰竭！ 營養師李婉萍在其facebook專頁上分享指，長時間的久坐或久站讓許多上班族面臨小腿水腫的困擾，不僅影響外觀，還可能引起疼痛和不適。而水腫有８大原因如下： 周期性水腫：如久坐、久站、經期或懷孕等情況。 營養不良、肝硬化：蛋白質攝取不足或肝功能異常。 血管性水腫：深層靜脈血栓或靜脈功能不全。 黏液性水腫：甲狀腺功能異常。 淋巴水腫：淋巴回流不全。 脂肪水腫：女性脂肪筋膜疾病。 心臟衰竭：心臟無力導致血液回流不順。 腎臟病：腎臟功能異常。

消水腫飲食4大建議 李婉萍表示，水腫問題可以透過以下的飲食建議改善： 基本飲食建議 多喝水：每天攝取2,000至4,000ml的水，或根據體重計算(體重x50ml)。 低鈉飲食：避免加工食品、炸物和精緻澱粉。 多攝取蛋白質：幫助維持血漿滲透壓。 護肝食物：如莓果類、番茄、咖啡和洋甘菊。 一日餐單範例 早餐：藍莓無糖乳酪、鮮蔬生菜沙律、美式黑咖啡

午餐：青醬嫩雞燉飯、蒜香雞胸意粉

晚餐：蔬菜煎蛋捲 + 番茄羅宋湯 營養師李婉萍表示，如果出現任何不適，建議諮詢專業醫生，獲得適當的診斷與建議。透過適當的飲食和生活習慣調整，可以有效減少水腫的問題，讓你的小腿恢復輕盈。