小腿現蚯蚓青筋仲皮膚潰爛　一招還原美腿

當長時間站立時，下肢靜脈血回流就會開始不順。經年累月下來，下肢靜脈會逐漸鼓脹，導致大隱靜脈或小隱靜脈的瓣膜無法正常閉合，原本應該向上流到心臟的靜脈血液，逐漸向下逆流，導致靜脈被撐得更加擴張扭曲。

經營麵攤的「阿滿姨」撐過疫情低潮，正滿心歡喜迎接回籠的老顧客，每天從早忙到晚拼經濟，不料長期久站下來，她發現雙腿有蚯蚓狀鼓起血管，還開始出現腫痛，日前腳踝傷口破皮更遲遲無法愈合，就醫才發現是「靜脈曲張」惹禍，試過彈性襪仍未明顯好轉。

下肢靜脈血回流不順 恐致皮膚潰瘍

亞洲大學附屬醫院心臟外科主治醫師李修安表示，當人站著的時候，重力會先把雙腿的血液往腳底拉，此時靠著靜脈裡的瓣膜，會讓血流只能流向心臟而不會流向腳底，但當長時間站立時，下肢靜脈血回流就會開始不順。經年累月下來，下肢靜脈會逐漸鼓脹，導致大隱靜脈或小隱靜脈的瓣膜無法正常閉合，原本應該向上流到心臟的靜脈血液，逐漸向下逆流，導致靜脈被撐得更加擴張扭曲，一旦血液回流不順甚至往下逆流，就會導致小腿腫脹，不僅腫到會痛，甚至引發靜脈血栓發炎疼痛、皮膚潰瘍無法愈合等後遺症，鬱積血液則會滲出血管在皮下堆積，血中的鐵逐漸沉積，造成腳掌小腿皮膚變黑。