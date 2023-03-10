小腿現蚯蚓青筋仲皮膚潰爛　一招還原美腿

經營麵攤的「阿滿姨」撐過疫情低潮，正滿心歡喜迎接回籠的老顧客，每天從早忙到晚拼經濟，不料長期久站下來，她發現雙腿有蚯蚓狀鼓起血管，還開始出現腫痛，日前腳踝傷口破皮更遲遲無法愈合，就醫才發現是「靜脈曲張」惹禍，試過彈性襪仍未明顯好轉。
下肢靜脈血回流不順 恐致皮膚潰瘍
亞洲大學附屬醫院心臟外科主治醫師李修安表示，當人站著的時候，重力會先把雙腿的血液往腳底拉，此時靠著靜脈裡的瓣膜，會讓血流只能流向心臟而不會流向腳底，但當長時間站立時，下肢靜脈血回流就會開始不順。經年累月下來，下肢靜脈會逐漸鼓脹，導致大隱靜脈或小隱靜脈的瓣膜無法正常閉合，原本應該向上流到心臟的靜脈血液，逐漸向下逆流，導致靜脈被撐得更加擴張扭曲，一旦血液回流不順甚至往下逆流，就會導致小腿腫脹，不僅腫到會痛，甚至引發靜脈血栓發炎疼痛、皮膚潰瘍無法愈合等後遺症，鬱積血液則會滲出血管在皮下堆積，血中的鐵逐漸沉積，造成腳掌小腿皮膚變黑。
微創靜脈曲張雷射手術 改善靜脈逆流
李修安主治醫師以「阿滿姨」為例，她因卅多年來久站工作，已經埋下靜脈曲張的伏筆，因此到院時先幫她安排超聲波檢查，結果顯示雖然沒有靜脈阻塞，但確實有嚴重靜脈曲張現象，雖然建議她開始每天穿著醫療用彈性襪，小腿腫痛沒那麼嚴重，傷口也逐漸改善，但仍覺得腫脹不適，傷口也一直沒有完全愈合。
經溝通後，同意接受「微創靜脈曲張雷射手術」，透過熱能量雷射將受損的靜脈燒灼去除，改善靜脈逆流的問題，傷口也終於完全愈合。
久站建議著彈性襪 這樣做避免靜脈回流
李修安主治醫師提醒，平常應減少站立的時間，若工作需久站，可穿著彈性襪，配合不時抬腿走動，休息時盡量把腿抬高，可改善靜脈回流；此外，如果本身有體重過重的問題，也建議要減重，減輕下肢的負擔，若有任何不適或疑問，都可至心血管外科門診看診諮詢，找回光滑的「美人腿」。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】