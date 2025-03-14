小「心」！單清血管垃圾隨時引發併發症 清血管同時提升心臟泵力 雙管齊下維持心臟健康

香港作為美食之都，固然美食處處，然而高脂、高鈉或高糖美食背後隱藏大量脂肪，容易令膽固醇超標，長期攝取高膽固醇食物可能會導致血管內垃圾積聚，增加心臟的負擔，甚至誘發心臟問題。本港人口健康調查發現，逾一半香港人膽固醇超標1，情況令人關注。
5大心臟危機警號 不容忽視
心臟危機作為「無聲殺手」往往病發時才被發現，一旦發現自己或家人經常出現以下徵兆，大家就需要額外留意︰
- 心口痛
- 頭暈
- 四肢無力
- 手腳冰冷
- 氣喘
單靠清血管並不足夠 有機會導致其他身體問題
要保持心血管健康，除了日常維持良好的飲食及運動習慣外，坊間亦有不少只針對掃清血管垃圾的保健品，不過單靠清理血管垃圾會令血液變得黏稠，無法有效排出血管垃圾，不但有可能需要終身服藥解決，更有機會將血管廢棄物帶到腎、肝或身體其他器官，增加多種併發症的風險。要真正改善心血管系統健康，一定要雙管齊下，除了清理血管垃圾外，都要保持心臟有力。
甚麼是QH？
泛醇QH是心臟強化因子，可以促進心臟細胞產生能量。一旦踏入40歲時，心臟QH的水平只剩下約7成2，加上煙酒、失眠、壓力熬夜等因素影響，會令到QH水平進一步下跌。當QH減少，心臟泵力就有可能出現不足的情況。
1+1雙管齊下 清血管同時強化心臟
因此，在選擇心血管營養補充品時，不但要留意功效，更要留意成分是否含有QH。有別於市面單一清血管產品，加拿大楓之寶「PRO Heart Duo 心+血管家」特有鑽石級1+1活心配方，含有日本專利活心QH，吸收率是CoQ10的8倍⁴’⁵，為心臟充電，維持年輕活力，同時特別加入至尊奧米加3清除血管垃圾，增加血管彈性。
科研實證，「心+血管家」有效提升心臟泵血功能77%6、清除22%血管垃圾7，並增加5倍心臟抗老因子8提升心臟抗氧力，延緩心肌衰老，有助改善心臟及三高問題。
真實用家黃先生力讚︰「指數跌返落去仲好穩定，醫生都讚Keep得好好！我都推介咗畀身邊其他有三高嘅朋友㖭。」陳小姐表示持續服用兩星期即見效︰「2個禮拜啲指數就靚仔返，嗰心舒服咗，面色好咗，而家行多幾層樓梯都夠氣，朋友仲話我精神咗。」
加拿大楓之寶「PRO Heart Duo 心+血管家」
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12020至2022年度人口健康調查（第三次全港性人口健康調查）
2Lambrechts, P. and Siebrecht, S. (2013). Agri Food Industry Hi Tech. 24(2): p. 60-62.
3Sabbatinelli, J. et al. (2020). Nutrients, 12(4), 1098.
⁴Hosoe K. et al. (2007). Regul Toxicol Pharmacol. 47(1):19-28.
5Ikematsu H. et al. (2006). Regul Toxicol Pharmacol. 44(3):212-8."
6Langsjoen, P. H. et al. (2008). Biofactors, 32(1-4), 119-128. (Avg. 580mg/day)
7Mori TA. et al.(2009). J Hypertens,27(9):1863-72.*Lambrechts, P. and Siebrecht, S. (2013). Agri Food Industry Hi Tech. 24(2): p. 60-62.
8Ibrahim Fouad G.(2020). Heliyon, 6(4):e03659.