小「心」！單清血管垃圾隨時引發併發症 清血管同時提升心臟泵力 雙管齊下維持心臟健康

心臟危機作為「無聲殺手」往往病發時才被發現，一旦發現自己或家人經常出現以下徵兆，大家就需要額外留意︰

香港作為美食之都，固然美食處處，然而高脂、高鈉或高糖美食背後隱藏大量脂肪，容易令膽固醇超標，長期攝取高膽固醇食物可能會導致血管內垃圾積聚，增加心臟的負擔，甚至誘發心臟問題。本港人口健康調查發現，逾一半香港人膽固醇超標 1 ，情況令人關注。

經常突然感到心口痛，很有可能是心臟危機的警號！

單靠清血管並不足夠 有機會導致其他身體問題

要保持心血管健康，除了日常維持良好的飲食及運動習慣外，坊間亦有不少只針對掃清血管垃圾的保健品，不過單靠清理血管垃圾會令血液變得黏稠，無法有效排出血管垃圾，不但有可能需要終身服藥解決，更有機會將血管廢棄物帶到腎、肝或身體其他器官，增加多種併發症的風險。要真正改善心血管系統健康，一定要雙管齊下，除了清理血管垃圾外，都要保持心臟有力。

甚麼是 QH ？

泛醇QH是心臟強化因子，可以促進心臟細胞產生能量。一旦踏入40歲時，心臟QH的水平只剩下約7成2，加上煙酒、失眠、壓力熬夜等因素影響，會令到QH水平進一步下跌。當QH減少，心臟泵力就有可能出現不足的情況。