少女吃藥治痘痘 竟造成罕見「藥物性食道炎」！

16歲周姓少女因為青春期臉部出現青春痘，到皮膚科診所看診後拿藥膏與抗生素治療，沒有想到兩天後開始出現胸口悶痛不適與灼熱，且經常感覺有異物梗塞，甚至無法吞嚥的狀況。由於無法進食症狀愈來愈嚴重，周姓少女由母親陪同到仁愛長庚合作聯盟醫院(大里仁愛醫院)兒童腸胃科曾文禹醫生門診求診，經上消化道內視鏡檢查發現其食道中段有明顯潰瘍，診斷為罕見的「藥物性食道炎」。

曾文禹醫生表示，在服用特定種類的抗生素與口服非類固醇消炎藥後，有可能會發生「藥物性食道炎」，由於錠劑與膠囊較容易附著在食道上，時間久了可能造成發炎，或是藥物溶解後直接灼傷食道。在兒童身上常見會造成「藥物性食道炎」的抗生素有四環素藥物與阿莫西林類藥物，前者尤其是青春期少年、少女常因為青春痘萌發導致影響外觀，所以選擇口服抗生素治療。

罕見「藥物性食道炎」 引起胸痛、上腹痛及吞嚥疼痛

曾文禹醫生指出，「藥物性食道炎」並不常見，大約每年每10萬人中可能會有4個病例，沒有特別好發的年紀，只要可以吞藥丸或藥錠都有機會發生。常見的症狀有胸痛、上腹痛、吞嚥疼痛、吞嚥困難或是異物感，在進食之後症狀更加嚴重。醫生檢查時在胃鏡底下會看到單一或數個大小不等的潰瘍，位置常見於食道幾個比較狹窄的地方，尤其是在食道中段特別明顯。

曾文禹醫生說，雖然「藥物性食道炎」是自限性的疾病，大部分病人在適當的治療之後都會恢復，但仍然有少數病例在追蹤時發現有食道狹窄的狀況，幾乎都是發生在使用口服非類固醇消炎藥的病人。常見的處理方式為即刻停止使用可能造成傷害的藥物，並服用質子泵抑制劑或是胃藥，通常有良好的治療效果。