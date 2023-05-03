少食4類食物 助遠離洗腎危機

腎臟是人體的重要器官之一，但若腎功能受損嚴重，便可能需要洗腎甚至換腎才能保住性命。如何保護腎臟？健康飲食是維護腎臟健康的重要一環，而不想成為洗腎病人之，4種食物便要少吃為妙，包括加工食品、紅肉、過鹹食物及含糖飲料。
原型食物減風險
對腎臟健康來說，有些食物可以多吃，如全穀及根莖類、蔬菜水果、堅果、豆類及魚類等，因為有研究顯示，以原型及低脂食物為主的飲食模式，有助減低慢性腎病的風險，亦有助減慢腎功能衰竭的速度。
4類食物傷腎
至於要顧好腎臟，就要少吃4類食物：
- 加工食物：世衛旗下的國際癌症研究署早已將加工肉類如香腸、火腿及煙肉等列為「一級致癌物」，而且加工食品多含無機磷，被人體吸收後容易造成高血磷，或會加快腎功能惡化，甚至及心血管系統。
- 紅肉：牛肉、豬肉及羊肉等紅肉含有較多飽和脂肪酸，增加高膽固醇的風險，堆積在血管就可能造成血管粥狀硬化，導致血壓上升並損害腎功能。
- 過鹹食物：吃得太鹹可能會令血壓飆升，增加心臟和腎臟負擔，而高血壓可導致腎臟血管硬化、狹窄及供血不足，引起腎功能下降。
- 含糖飲料：含糖飲料對身體有很多影響，包括增加肥胖、糖尿病及尿酸高等風險，這些問題最終都會影響腎功能，所以甜飲還是盡量少碰為佳。