少食4類食物 助遠離洗腎危機

腎臟是人體的重要器官之一，但若腎功能受損嚴重，便可能需要洗腎甚至換腎才能保住性命。如何保護腎臟？健康飲食是維護腎臟健康的重要一環，而不想成為洗腎病人之，4種食物便要少吃為妙，包括加工食品、紅肉、過鹹食物及含糖飲料。

原型食物減風險

對腎臟健康來說，有些食物可以多吃，如全穀及根莖類、蔬菜水果、堅果、豆類及魚類等，因為有研究顯示，以原型及低脂食物為主的飲食模式，有助減低慢性腎病的風險，亦有助減慢腎功能衰竭的速度。