就咁洗頭未夠！治療病態性頭皮要針對原因對症下藥

生理性頭皮可先試用坊間的去頭皮洗頭水，甚至毋須使用去頭皮洗頭水，等暫時性輕微發炎好了，通常就會改善。病態性頭皮可不能只是用去頭皮洗頭水，還需對症下藥，特別若是因乾癬引起的大片型頭皮屑，由於近年來的研究發現，患者有較高的風險罹患「心血管疾病」和「代謝症候群」，一定要快就醫。

脂漏性皮膚炎 皮膚科醫生趙昭明說，脂漏性皮膚炎患者的特色，是某些部位的皮膚會很油，但某些部位的皮膚卻常常乾到發紅、脫屑，因脂漏性皮膚炎是種油脂分泌異常的疾病。患者在冬天皮膚往往會很乾，但夏天頭皮則往往容易油膩，尤其是氣溫每升高一度，皮膚出油度就會增加2％。所以夏天時，即使天天洗頭，還是常有頭皮黏呼呼的黏著厚厚的頭皮，還有一股油臭味。 脂漏性皮膚炎症狀除了頭皮屑多，在人體皮脂腺較豐富的部位，如頭皮、鼻翼兩側、眉毛、耳及前胸，都容易發炎、發紅及脫屑，有些人的這些部位也會出現油膩皮屑，並易搔癢。

真菌感染 近年夏天都非常熱，尤其是電單車司機們戴著頭盔悶著猛流汗，若加上頭盔沒有清洗，沾著汗水及各種病菌的頭盔，就會引起頭皮感染。趙昭明說，近來有很多的電單車司機都因頭皮真菌感染而來求診。 頭皮真菌感染，通常初期只有感覺頭皮上的暗瘡變多，之後會出現頭皮增多，甚至還會引起局部性掉髮。真菌引起的頭皮問題也叫做「頭癬」，可能會引起頭髮根部斷裂，而在斷裂部位會看到小黑點，因此稱「黑點型頭癬」；另外，也有看起來像脂漏性皮膚炎般黏黏的頭皮屑，則稱為「灰斑型頭癬」。 第三種型態，則是在頭皮形成厚厚棕黃色痂皮的「黃癬」，第四型則是早期台灣鄉下稱為「臭頭」、「癩痢頭」的膿型頭癬。要注意的是黃癬和膿型頭癬，很容易引起斑痕性落髮，頭髮掉了以後就長不出來了。

頭皮屑治療，不能只是洗頭 趙昭明說，若是輕微的頭皮問題，是可以先買去頭皮洗頭水來試試看，但建議在使用之前，最好自己先做頭皮測試，了解自己的頭皮是乾性還是油性。 通常2至3天不洗頭，頭皮都還是乾乾的，這種狀況的頭皮多是乾性，而一天不洗頭，頭髮就油油的這種狀態的頭皮，則是油性的。如果乾性頭皮的人掉頭皮，建議可先用比較滋潤頭皮的「乾性頭皮洗頭水」來洗頭，有些乾性頭皮的頭皮屑其實並非感染，而是用錯洗頭水，造成頭皮太乾而發炎引起的。 而油性頭皮屑者，則可使用含有一般抗屑成分的洗頭水，若用了2周仍沒有改善，還合併搔癢或頭皮發紅，可能就是病態性的頭皮，最好就醫治療。