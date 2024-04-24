就咁洗頭未夠！治療病態性頭皮要針對原因對症下藥

生理性頭皮可先試用坊間的去頭皮洗頭水，甚至毋須使用去頭皮洗頭水，等暫時性輕微發炎好了，通常就會改善。病態性頭皮可不能只是用去頭皮洗頭水，還需對症下藥，特別若是因乾癬引起的大片型頭皮屑，由於近年來的研究發現，患者有較高的風險罹患「心血管疾病」和「代謝症候群」，一定要快就醫。
脂漏性皮膚炎
皮膚科醫生趙昭明說，脂漏性皮膚炎患者的特色，是某些部位的皮膚會很油，但某些部位的皮膚卻常常乾到發紅、脫屑，因脂漏性皮膚炎是種油脂分泌異常的疾病。患者在冬天皮膚往往會很乾，但夏天頭皮則往往容易油膩，尤其是氣溫每升高一度，皮膚出油度就會增加2％。所以夏天時，即使天天洗頭，還是常有頭皮黏呼呼的黏著厚厚的頭皮，還有一股油臭味。
脂漏性皮膚炎症狀除了頭皮屑多，在人體皮脂腺較豐富的部位，如頭皮、鼻翼兩側、眉毛、耳及前胸，都容易發炎、發紅及脫屑，有些人的這些部位也會出現油膩皮屑，並易搔癢。
真菌感染
近年夏天都非常熱，尤其是電單車司機們戴著頭盔悶著猛流汗，若加上頭盔沒有清洗，沾著汗水及各種病菌的頭盔，就會引起頭皮感染。趙昭明說，近來有很多的電單車司機都因頭皮真菌感染而來求診。
頭皮真菌感染，通常初期只有感覺頭皮上的暗瘡變多，之後會出現頭皮增多，甚至還會引起局部性掉髮。真菌引起的頭皮問題也叫做「頭癬」，可能會引起頭髮根部斷裂，而在斷裂部位會看到小黑點，因此稱「黑點型頭癬」；另外，也有看起來像脂漏性皮膚炎般黏黏的頭皮屑，則稱為「灰斑型頭癬」。
第三種型態，則是在頭皮形成厚厚棕黃色痂皮的「黃癬」，第四型則是早期台灣鄉下稱為「臭頭」、「癩痢頭」的膿型頭癬。要注意的是黃癬和膿型頭癬，很容易引起斑痕性落髮，頭髮掉了以後就長不出來了。
頭皮屑治療，不能只是洗頭
趙昭明說，若是輕微的頭皮問題，是可以先買去頭皮洗頭水來試試看，但建議在使用之前，最好自己先做頭皮測試，了解自己的頭皮是乾性還是油性。
通常2至3天不洗頭，頭皮都還是乾乾的，這種狀況的頭皮多是乾性，而一天不洗頭，頭髮就油油的這種狀態的頭皮，則是油性的。如果乾性頭皮的人掉頭皮，建議可先用比較滋潤頭皮的「乾性頭皮洗頭水」來洗頭，有些乾性頭皮的頭皮屑其實並非感染，而是用錯洗頭水，造成頭皮太乾而發炎引起的。
而油性頭皮屑者，則可使用含有一般抗屑成分的洗頭水，若用了2周仍沒有改善，還合併搔癢或頭皮發紅，可能就是病態性的頭皮，最好就醫治療。
病態性頭皮屑的治療
1.脂漏性皮膚炎頭皮：使用市面上一般的硫化硒等成分的去頭皮洗頭水，嚴重型的患者可能效果不大，建議可能還是要使用藥物的ZPT、Ketoconazole、含煤焦油或水楊酸等成分的洗頭水，消除過多的皮屑芽孢菌及控油。如果出油還是很嚴重，則可能還要配合口服四環素來抑菌抗發炎，但使用四環素也要當心容易皮膚過敏。
2.乾癬頭皮：趙昭明說，乾癬的頭皮屑治療原則和脂漏性皮膚炎及異位性皮膚炎類似，因目前這些都還沒有找到完全有效的治療方式。治療原則是盡量使頭皮保持清潔，減少皮屑芽孢菌增生，及降低頭皮發炎的現象。除使用藥用的、具有抑制皮屑芽孢菌的抗屑洗髮精，症狀嚴重者可能還要使用含煤焦油的洗髮精來改善頭皮上的皮屑芽孢菌，而近來市面上還有治療頭皮乾癬專用的「頭皮凝膠」，效果也不錯。
3.頭癬頭皮：一般使用外用的抗真菌藥物治療通常無效，所以，一般多使用口服抗真菌藥物，需服用4至12周，並合併使用抗菌配方Ketoconazole、selenium sulfide等洗髮精縮短療程。此外，也要小心患者的梳子、帽子、枕頭、床、毛巾等，不能和他人共用，且要經常用熱水燙，否則傳染力很高，可能傳染他人。
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