尿失禁分3種！專家揭「這1類」不可逆轉 治療方方詳細睇

52歲張媽媽已停經3年，但咳嗽、打噴嚏等腹部出力時的漏尿情況愈來愈嚴重，時常內褲上會濕透又有尿騷味滲出，讓她一天需要換好幾次內褲，日常出門買菜都會覺得尷尬。

泌尿系統受荷爾蒙影響 尿失禁常見停經後婦女 女性的雌激素接受器分布在不僅是陰道黏膜，也延伸至膀胱、尿道和骨盆底支持構造，下泌尿道系統對於荷爾蒙的高低變化也同樣敏感，如同生殖系統(例如陰道、子宮等)一樣，因此停經導致陰道萎縮乾澀、陰道感染，甚至尿道黏膜萎縮造成尿道炎及尿失禁等也較容易發生。

治療方式隨尿失禁不同而有差異 醫生評估檢查不可少 尿失禁的治療依尿失禁種類而不同，須透過醫生完整的評估(如問診、內診、尿液檢驗、尿路動力學檢查等)來確定診斷後，再依照病人的需求及喜好來決定最適切的方法。 應力性尿失禁： 較無侵入性的凱格爾運動 ( 骨盆底肌肉運動 ) 、體外磁波椅療法； 輕微侵入性的治療如陰道雷射； 藥物治療如局部的女性荷爾蒙藥膏 ( 風險較口服藥物低且局部作用效果不錯 ) ； 手術治療 ( 侵入性 ) 如主流的中段尿道懸吊手術。 急迫性尿失禁： 初期需先接受「行為治療」及「凱格爾運動」； 行為治療 ( 生活型態的調整 ) ； 口服藥物治療效果通常較佳，但也有些許副作用，應該經由醫生評估過後，選擇適當的藥物進行治療及觀察。 混和性尿失禁： 治療方法與上述兩種尿失禁基本原則是相同的。