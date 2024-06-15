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健康
2024-06-15 13:30:52

尿失禁分3種！專家揭「這1類」不可逆轉 治療方方詳細睇

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尿失禁

尿失禁的治療依尿失禁種類而不同，須透過醫生完整的評估來確定診斷後，再依照病人的需求及喜好來決定最適切的方法。

52歲張媽媽已停經3年，但咳嗽、打噴嚏等腹部出力時的漏尿情況愈來愈嚴重，時常內褲上會濕透又有尿騷味滲出，讓她一天需要換好幾次內褲，日常出門買菜都會覺得尷尬。

泌尿系統受荷爾蒙影響 尿失禁常見停經後婦女

女性的雌激素接受器分布在不僅是陰道黏膜，也延伸至膀胱、尿道和骨盆底支持構造，下泌尿道系統對於荷爾蒙的高低變化也同樣敏感，如同生殖系統(例如陰道、子宮等)一樣，因此停經導致陰道萎縮乾澀、陰道感染，甚至尿道黏膜萎縮造成尿道炎及尿失禁等也較容易發生。

 

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凱格爾運動

凱格爾運動適用於初期的應力性尿失禁及急迫性尿失禁。

治療方式隨尿失禁不同而有差異 醫生評估檢查不可少

尿失禁的治療依尿失禁種類而不同，須透過醫生完整的評估(如問診、內診、尿液檢驗、尿路動力學檢查等)來確定診斷後，再依照病人的需求及喜好來決定最適切的方法。

應力性尿失禁：

  1. 較無侵入性的凱格爾運動(骨盆底肌肉運動)、體外磁波椅療法；
  2. 輕微侵入性的治療如陰道雷射；
  3. 藥物治療如局部的女性荷爾蒙藥膏(風險較口服藥物低且局部作用效果不錯)
  4. 手術治療(侵入性)如主流的中段尿道懸吊手術。

急迫性尿失禁：

  1. 初期需先接受「行為治療」及「凱格爾運動」；
  2. 行為治療(生活型態的調整)
  3. 口服藥物治療效果通常較佳，但也有些許副作用，應該經由醫生評估過後，選擇適當的藥物進行治療及觀察。

混和性尿失禁：

治療方法與上述兩種尿失禁基本原則是相同的。

看醫生

任何一種尿失禁都應該先接受專業醫生的檢查後，再與病患共同擬定治療計劃。

停經後尿失禁不可逆 愈早治療效果愈好

結論來說，任何一種尿失禁都應該先接受專業醫生的檢查後，再與病患共同擬定治療計劃。重點中的重點是更年期及停經後的尿失禁是不會自行改善的，一定要接受治療，且愈早接受治療效果愈好。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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