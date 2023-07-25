尿失禁造成社交困擾 4種治療方式解救

應力性尿失禁通常發生腹腔內壓力增加時，尿液的壓力超過了尿道和骨盆底肌肉的控制能力而出現漏尿的狀況。

尿失禁是一種常見的問題，這種非自主尿液流失不僅對身體健康造成影響，還會對情緒和社交活動帶來困擾。尿失禁主要分為兩種類型：應力性尿失禁(Stress incontinence)和急迫性尿失禁(Urge incontinence)。

應力性尿失禁 尿液不自主流出

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區婦產科邱垂青主治醫生表示，應力性尿失禁是指在咳嗽、打噴嚏或身體用力時出現尿液不自主流出的現象。應力性尿失禁通常發生腹腔內壓力增加時，尿液的壓力超過了尿道和骨盆底肌肉的控制能力而出現漏尿的狀況。

風險因素包括年齡、懷孕和分娩、肥胖、慢性咳嗽、劇烈運動以及與骨盆底肌肉無力或受損相關的其他疾病或手術。邱垂青醫生指出，針對應力性尿失禁，有不同的治療方法幫助病患面對這擾人的問題。