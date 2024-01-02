尿尿好多泡泡！是腎功能有問題嗎？

上完廁所後，尿液上出現一些泡泡是很常見的現象，但是如果泡泡的數量變得很多、或是過了很久泡泡都不會消散，就可能是有蛋白尿，代表腎臟可能已經出問題。

小便過多泡泡、下肢水腫 蛋白尿症狀多留意 臺北市立聯合醫院陽明院區腎臟內科主任謝至同說明，腎臟的主要功能之一是過濾血液、產生尿液，把血液中不需要的廢物以及多餘的水分排到尿液，同時腎臟會像是守門員一樣，把重要的營養素像是蛋白質，保留在血液中不讓它從尿液流失到身體外。因此在正常的情況下，尿液中只會有極小量的蛋白質。如果尿液中的蛋白質異常增加，就會容易讓小便產生泡泡，也就是所謂的蛋白尿。 除了讓小便的泡泡增加之外，大量的蛋白尿也會讓下肢水腫，手壓下去會凹陷無法馬上回彈。除此之外也可能會合併高血壓以及高膽固醇。

檢視腎功能 抽血與蛋白尿檢查 謝至同指出，評估腎臟功能好壞的方法最直接就是抽血檢查，看血中肌酐酸與腎小球過濾率的數值。但除了抽血以外，尿蛋白的多寡也是用來判斷腎臟功能的重要數據。即使抽血腎功能正常，但驗尿發現有蛋白尿的話還是代表有腎病，而且蛋白尿也會加速腎病惡化，蛋白尿愈嚴重的人腎功能退化的速度就愈快，未來需要洗腎的可能性也會增加。