尿道炎原因｜症狀早期與晚期有乜分別？附8大預防重點

尿道炎（英文︰Urethritis ）是泌尿道內有細菌存在而引起的感染，可發生於腎臟、膀胱、尿道、輸尿管以及前列腺部位，而前列腺雖不屬於泌尿道系統，但其會影響男性排尿功能，但受感染者不一定會出現任何徵候與症狀。

最基本的就是留取中段尿進行常規檢查，主要是看尿液內是不是有發炎的反應和細菌感染的徵候；其次是做尿液培養、其他如X光、超音波、內視鏡檢查及血液生化、免疫機能的檢驗，則依病情的需要再予以安排。

泌尿道感染 早期、晚期症狀不一樣

至於為何女性容易有泌尿道感染？健康署說明，因女性的尿道較短，而在停經後的婦女，其膀胱黏膜的抵抗力減弱，比較容易被感染，另外，有些婦女因工作和環境關係，有憋尿習慣，也容易被感染。

泌尿道感染症狀早期會有頻尿、尿急、解尿困難，晚期則會有解尿疼痛、灼熱感、尿液中有膿或細菌、出血時尿會出現淡紅色、小便混濁發燒。