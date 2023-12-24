尿頻不只社交困擾 研究：恐引發抑鬱及焦慮

近年來許多低侵入性且副作用較少的治療方式也不斷發展，如陰道激光,、磁波儀、膀胱內高濃度血小板血漿注射等，在尿頻治療上也佔有一席之地。

根據最新的國際尿失禁學會(International Continence Society)定義，只要自覺解尿頻率較平常增加即可被稱為尿頻。嚴重的尿頻會影響生活質素，引起焦慮、心情抑鬱，並導致外出時需頻繁找廁所，甚至不敢參與社交活動。

臺北市立聯合醫院仁愛院區婦產科醫生張家華表示，女性尿頻原因多種多樣，包括泌尿道感染、膀胱過度活躍症、間質性膀胱炎以及更年期生殖泌尿症候群等。除了尿頻外，上述一些疾病還可能伴隨下腹疼痛、急尿或尿失禁。通常，這些疾病可以透過問診和簡單的檢查進行區分，而當症狀複雜時，則需要進一步的檢查，例如尿動力檢查和膀胱鏡檢查，以進行更深入的診斷。

嚴重的尿頻會影響生活質素，引起焦慮、心情抑鬱，並導致外出時需頻繁找廁所，甚至不敢參與社交活動。

治療多元化 藥物及肉毒桿菌、陰道激光皆可改善

張家華說明，根據不同病因，尿頻治療方式也很多樣。大多數患者可以透過調整生活習慣和口服藥物有效改善症狀。對於藥物治療反應不佳的患者，現在也有更進階的治療選擇，包括膀胱內肉毒桿菌素注射和脛神經刺激術，均經證實具有良好的療效。

此外，近年來許多低侵入性且副作用較少的治療方式也不斷發展，如陰道激光、磁波儀、膀胱內高濃度血小板血漿注射等，在尿頻治療上也佔有一席之地。

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