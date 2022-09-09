尿頻｜間質性膀胱炎 中醫通利水道擺脫尿急尿頻

間質性膀胱炎至今還沒有找到確切致病機轉，使得診斷跟治療都相對困難，但情緒壓力、常熬夜或者飲食口味太重，都是常見加重因子，可透過中藥體質調理獲得穩定改善，讓醫師協助將複雜而不適的體質梳理開，需至少一至兩個月耐心配合治療才能使病況穩定。

四十多歲蔡姓女主管因工作忙碌，總是飲水不足又常憋尿，導致出現頻尿、尿急、排尿前後下腹疼痛等症狀，經常開會一半就得尿遁，雖然曾嘗試改變喝水及小便習慣，狀況稍稍好轉，但數月前病情又發作，求助中醫後，透過中藥調理體質、修復組織及減緩情緒波動，總算擺脫到處找廁所的夢魘。

間質性膀胱炎 常見以下症狀

亞洲大學附屬醫院中醫科醫師黃瀞瑩表示，九成的間質性膀胱炎患者是女性，常見症狀有頻尿、尿急，同時伴隨下腹部疼痛、腫脹、痠脹感，尤其脹尿時感覺更明顯，排尿後雖緩解，但部分患者仍然感覺疼痛不適，加上膀胱較為敏感，夜裡經常感覺到尿意，對於原本就淺眠的人來說，夜間頻尿會造成更嚴重的睡眠障礙。

中藥體質調理 小便變得順暢

黃瀞瑩醫師強調，間質性膀胱炎至今還沒有找到確切致病機轉，使得診斷跟治療都相對困難，但情緒壓力、常熬夜或者飲食口味太重，都是常見加重因子，可透過中藥體質調理獲得穩定改善，讓醫師協助將複雜而不適的體質梳理開，需至少一至兩個月耐心配合治療才能使病況穩定。以小便問題為例，黃瀞瑩認為，中醫特別重視「溫度」，所有跟水液代謝相關的問題都會考量到「溫通、溫化」的作用，透過「理氣化濕法」能通利水道，使小便能恢復順暢。