屁股一邊痛竟是多發性骨髓瘤 醫籲：不要漠視骨頭疼痛

若有類似骨髓瘤常見症狀，經評估治療遲遲未改善、或找不到原因甚至惡化，就要有所警覺，尋求進一步的檢查來診斷，才能對症下藥。

52歲白先生右側臀部疼痛長達6個月，無法久坐嚴重影響工作與生活，以為工作勞累才導致，只去做復健和民俗整復，痛到無法忍受才到醫院就醫，電腦斷層檢查影像發現坐骨骨頭被侵蝕的病灶，抽血檢驗多項腫瘤指數都是正常，懷疑白先生疾病不單純，進一步做血液蛋白質免疫電泳分析，發現血清中的單株球蛋白濃度異常升高，再經由骨髓切片檢查，確診為「多發性骨髓瘤」造成的骨骼病變與「單株丙型免疫球蛋白血症」。

台中慈濟醫院血液腫瘤科醫生黃冠博解釋，人體免疫系統中淋巴系列細胞，部分會分化成「漿細胞」。漿細胞功能是製造分泌各種免疫球蛋白，即產生對抗外來病毒或細菌的抗體。但多發性骨髓瘤會導致漿細胞腫瘤在骨髓中異常增生，造成貧血，癌細胞容易侵蝕破壞骨頭位置，同時過多的單株輕鏈球蛋白，可能造成腎臟功能惡化。此病通常發生在60歲以上中老年族群，發生率會隨年齡增長而上升。

多發性骨髓瘤會導致漿細胞腫瘤在骨髓中異常增生，造成貧血，癌細胞容易侵蝕破壞骨頭位置，同時過多的單株輕鏈球蛋白，可能造成腎臟功能惡化。

黃冠博醫生指出，多發性骨髓瘤臨床症狀表現很多元，包含高血鈣、腎功能惡化、貧血和蝕骨病變，因為症狀徵象常與其他內、外科疾病相似，臨床醫生診斷其實並不容易，需要多種血液檢驗、影像醫學和骨髓檢查，來確定疾病範圍和嚴重程度。

長期骨痛治療不佳需進一步檢查 莫輕忽身體警號

白先生罹病後接受第一雙線標靶藥物、免疫調節藥物及類固醇合併治療，並收集自體周邊血造血幹細胞，前年6月做自體幹細胞移植，定期覆診追蹤控制病情。白先生表示雖然之前有定期健康檢查，但近年因工作太過於忙碌，輕忽身體發出的警號，現在要好好照顧自己的健康。

黃冠博醫生提醒，若有類似骨髓瘤常見症狀，經評估治療遲遲未改善、或找不到原因甚至惡化，就要有所警覺，尋求進一步的檢查來診斷，才能對症下藥。

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