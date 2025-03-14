屙嘔肚痛 或感染諾如病毒

近來出現多宗諾如病毒感染個案，引起急性腸胃炎。由於諾如病毒傳染力極強，除了從被污染飲食中感染外，在人多密集的場所也較容易中招。香港專科腸胃肝臟科專科醫生施婉珍建議要注意個人衛生，不吃未經煮熟的食物，以減低感染風險。

潛伏期為12至48小時

諾如病毒是一種單鏈RNA病毒，感染潛伏期通常為12至48小時。發病後，最常見噁心、嘔吐和腹瀉等症狀，部分患者還伴有腹痛、發熱、畏寒、頭痛、肌肉痠痛等。施婉珍續指，「兒童患者的嘔吐症狀較為突出，而成人則以腹瀉居多。」一般來說，症狀持續1至3天可自行緩解，但對於免疫力較弱的高危群組，如嬰幼兒、長者以及慢性病患者(如糖尿病、心血管疾病、慢性肝病等)，可能會因嚴重脫水等併發症而令病情加重。

此外，在人多密集場所(如學校、幼稚園、醫院、護老院等)工作或生活的人，因接觸病毒的風險增多，也屬高危一族。

傳染力極強

施婉珍指出，「諾如病毒的傳染力極強，僅10至100個病毒顆粒即可致病，傳播途徑多樣且隱蔽。」糞口途徑下，若接觸患者的排泄物或嘔吐物後未徹底清潔雙手，病毒可能經口鼻感染，容易在人多密集場所引發大規模傳播。此外，若誤食受污染食物與水源，如被污染的貝類、沙律、冰塊等，亦可能感染病毒。「處理嘔吐物時，病毒能在空氣中懸浮數小時，尤其在封閉空間內易致他人感染。病毒還能在門把等物體表面存活超過兩周，常規消毒手段難以殺滅，從而通過環境媒介持續傳播。」

不過並非所有腸胃炎都由諾如病毒引起，其他常見病原體，包括病毒(如輪狀病毒)、細菌(如大腸桿菌、沙門氏菌)、寄生蟲感染，以及飲食不當、藥物副作用、食物過敏等都可能導致腸胃炎。