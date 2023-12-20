工作忙常憋尿致「反覆泌尿道感染」　醫教女性自我呵護招數

一名32歲王小姐，因工作繁忙之下長期憋尿，反覆發生排尿灼熱、疼痛及排尿頻繁但尿量很少情形，每次都自行至藥房買成藥治療。

女性泌尿道感染機率高 因先天結構差異所致 中榮灣橋分院傳統醫學科醫師唐佑任表示，研究顯示16歲到35歲的人口中，女生泌尿道感染機率是20%，男生只有0.5%，這是因為先天結構的差異，男性尿道口與肛門及膀胱間的距離約25公分，女性卻只有3公分，使得女性較易發生感染，特別是性生活較活躍、在生育年齡的婦女身上；而婦女停經後，由於缺乏性荷爾蒙導致黏膜萎縮，也容易造成細菌侵入使膀胱發炎，進而產生泌尿道感染。

這些導致原因最常見 免疫力強弱別輕忽 大部分造成女性泌尿道感染的原因，多半是不常喝水、經常憋尿或便秘，當膀胱過度膨脹，內部壓力上升，使表皮細胞外的保護膜受到破壞，一旦細菌侵入很容易造成膀胱發炎，過度擴張的直腸頻頻壓迫膀胱和盆底肌，造成間歇性排尿，而尿道外括約肌收縮時，又造成尿液逆流回膀胱，使大腸桿菌等腸道細菌過度繁殖，造成泌尿道感染，所以排便、排尿時的清潔衛生，以及人體本身免疫力強弱和共生菌的有無，就是預防泌尿道感染的關鍵。

中醫治療泌尿道感染 清利濕熱除病原 唐佑任醫師說明，中醫特有的扶正祛邪思想，能夠針對不同體質提升人體正氣，也能透過清利濕熱等方式，徹底清除病原，降低反覆感染發生的機會，除了能減少抗生素的使用時間，對於抗藥性和副作用也能有效降低；常用八正散、豬苓湯、知柏地黃丸、萆薢分清飲、龍膽瀉肝湯或是防己黃耆湯，另外一種保健茶飲為黃耆3錢，車前草、玉米鬚、金錢草各5錢、水5碗，加水1,000cc大火煮開後，再小火煮5至10分鐘即可當茶飲用，則可以化濕去濁，避免尿液瀦留在膀胱和提升泌尿道黏膜免疫力，讓泌尿道感染高風險的患者能夠減少發病的機率。