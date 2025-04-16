工作忙沒時間運動？5個動作上班坐著也能動 2方法助降低久坐危害

現代人生活忙碌，常常久坐、沒有時間運動，長期下來可能會危害身心健康。現提供5個辦公室身體活動法，讓忙碌的上班族坐著也能輕鬆進行身體活動，保持身體健康。

5 個辦公室活動法 找張椅子坐著就能動

工作時常會覺得肌肉痠痛、肩頸僵硬，除了坐姿不良之外，可能也與久坐不活動所帶來的血液循環不良和肌肉僵硬有關。世界衛生組織(WHO)建議，成年人每周應至少有150分鐘的中等強度或75分鐘高強度身體活動，但上班時間周圍環境可能不適合運動，該怎麼辦呢？

其實椅子也是一項相當好用的活動工具，以下是5個利用椅子的辦公室身體活動法，找張穩固的椅子就能進行：