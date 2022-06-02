工作日常｜我要準時下班！長時間工作易中風 死於心臟病增17%

超時或加班似乎是現代打工仔無法避免的工作模式，令個人的休息時間縮短，產生過勞情況，長遠更會損害健康。世衛報告便指出，每星期工作55小時以上的人，不但中風風險大幅增加35%，死於冠心病的風險亦上升17%！而疫情期間上班一族的工時有增無減，引起的健康影響隨時成為壓跨健康的最後一條稻草。

在家工作反增工時

根據美國的研究，超過一半人因為實行在家工作的模式，導致周末亦未能放下工作，超過三分一人更每日工作多於8小時。美國全國經濟研究所的數據亦顯示，疫情期間打工仔的工時每日增加了48.5分鐘。