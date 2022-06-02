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健康
2022-06-02 11:34:32

工作日常｜我要準時下班！長時間工作易中風 死於心臟病增17%

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我要準時下班！長時間工作易中風 死於心臟病增17%

我要準時下班！長時間工作易中風 死於心臟病增17%

超時或加班似乎是現代打工仔無法避免的工作模式，令個人的休息時間縮短，產生過勞情況，長遠更會損害健康。世衛報告便指出，每星期工作55小時以上的人，不但中風風險大幅增加35%，死於冠心病的風險亦上升17%！而疫情期間上班一族的工時有增無減，引起的健康影響隨時成為壓跨健康的最後一條稻草。

 

在家工作反增工時

根據美國的研究，超過一半人因為實行在家工作的模式，導致周末亦未能放下工作，超過三分一人更每日工作多於8小時。美國全國經濟研究所的數據亦顯示，疫情期間打工仔的工時每日增加了48.5分鐘。

有一半在家工作的人，周六也未能休息。(《我要準時下班》劇照)

有一半在家工作的人，周六也未能休息。(《我要準時下班》劇照)

感消極效率變差

專家指出，雖然人體和大腦有超乎想像的適應能力，但工作過度可以產生「倦怠」(Burnout)，即身體和大腦未得到所需的休息和恢復，就無法正常運作，最終導致出現筋疲力竭的感覺，對工作感到消極或憤世嫉俗，效率也會變差，並令身心承受痛苦。

如「倦怠」出現，會對工作感到消極或憤世嫉俗，效率也變差。(《我要準時下班》劇照)

如「倦怠」出現，會對工作感到消極或憤世嫉俗，效率也變差。(《我要準時下班》劇照)

過勞死增29%

過度疲勞也會增加心血管疾病、糖尿病、癌症、關節炎、慢性肺病和高血壓等疾病風險。世衛報告指出，與每周工作3540小時的人相比，每周工作55小時以上的人，中風風險會顯著增加35%，而死於冠心病的風險高出17%。推算更顯示2016年有逾74萬人被工作過勞「殺死」，比2000年增加了29%

冠心病

每周工作55小時以上的人，比35至40小時的人，死於冠心病的風險高出17%。

兼顧家務更易過勞

有學者指出，同時要兼顧家務的女性，缺乏個人休息和放鬆，更易現過勞，而要避免倦怠情況，大家就要留意自己身體、情緒及行為的表現，有需要時應及早尋求專業協助，也要採取措施減輕壓力。

如果上班之餘更要兼顧家務，或更易過勞。(《逃避雖可恥但有用》劇照)

如果上班之餘更要兼顧家務，或更易過勞。(《逃避雖可恥但有用》劇照)

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