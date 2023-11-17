左右手都幫到手 研究：右撇子空間認知不比左撇子差

我們的左右手看似一樣，但大部分人都屬於右手派，以右手為主力和寫字，但亦有些人是左撇子，甚至有論說指左撇子的是更有藝術感，原因是控制左邊身的右腦掌管直覺、情感、藝術、音樂、想像、空間及方向等認知功能。但英國一項研究則顯示用左手還是右手，對於空間感官其實沒有影響。

英國兩間大學的研究團隊，透過邀請參加者下載並玩一款能捕獲用戶資訊和追蹤導航挑戰的手機遊戲，成功搜集41個不同國家、共 42萬人的數據，當中約一成人為左撇子，與一般人口比例相若。

空間認知相同

該免費下載的遊戲會要求參加者查看包含其當前位置和目標位置的地圖，然後要求他們按照指定的順序盡快駕駛船隻駛向目標位置。結果發現，在進行遊戲任務時，左撇子的表現並不比右撇子更好或更差，可謂釐清了長期以來對於慣用手和空間認知強弱的爭論。有關研究已公布於《Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences》。

空間認知屬基本功能

研究人員指出，透過網上遊戲招募參加者是一種新的研究方法，並且可以找到及測試大量參加者，從而確認年齡、性別和教育等因素是否有發揮作用。空間認知是人類感佑和駕馭物理環境的能力，是大腦的基本技能之一。