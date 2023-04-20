巴西KOL戴隱形眼鏡染食肉菌　一度喪失視力

眼睛是人類的靈魂之窗，若是為了美觀而配戴受污染的隱形眼鏡，導致細菌感染造成永久的視力障礙，可謂得不償失。近日，在IG擁有150萬fans的KOL梅爾切特（Lilian Melchert）在網路表示，自己因為眼睛疼痛而就醫，意外發現感染棘阿米巴角膜炎（Acanthamoeba keratitis），即使接受治療也無法百分之百獲得改善，還一度喪失視力，讓她感到非常崩潰。

嚴重感染可導致視力永久受損或失明

據《鏡報》報道，梅爾切特有天戴完隱形眼鏡之後，眼睛突然感到劇烈疼痛，就醫之後發現她的眼睛感染棘阿米巴角膜炎，而該肉食性寄生蟲會將眼角膜吞噬，是一種罕見卻嚴重的感染菌，嚴重可導致患者永久視力受損或失明。

「我感覺自己眼睛像被刀子捅了一樣，我這一生都沒有感受過這樣的劇痛」，梅爾切特表示， 起初她以為自己只是患上輕微的結膜炎，沒想到就診後，情況卻完全沒有改善，眼睛還一度喪失視力。在換另一間醫院檢查後，梅爾切特表示，治療棘阿米巴角膜炎通常需要至少六個月到一年的時間， 「現在我的病情好多了，一個月前，我幾乎什麼都看不見，但現在治療後，我能看到大約80%」。她也補充，棘阿米巴角膜炎通常與使用受污染的隱形眼鏡或接觸受污染的自然水有關。