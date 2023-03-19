帶寶寶出門 「黃金姿勢」有助骨骼健康發展

寶寶滿6個月可以帶出門遊玩囉，新手爸媽應該留意甚麼細節，才能讓寶寶健康成長，並跨出人生第一步呢？天主教輔仁大學附設醫院創傷骨科暨小兒骨科醫師李宗霖表示，幫助寶寶養成黃金姿勢，可避免發生頭部畸形及胃食道逆流，借由外部環境的輔助，亦可有效協助嬰幼兒全面向的骨骼健康發展。
俗話說：「七坐八爬九發牙，十捏周歲獨站穩。」如何加強新生嬰幼兒的防禦力，是廣大新手爸媽的首要課題。新生嬰幼兒的骨骼配合神經肌肉系統發展，需要時間發育成形，才能自然成熟從坐到爬，進而到走路的歷程，這些看似自然的發展其實都暗藏複雜的發展變化。
寶寶出遊時機 把握「6個月黃金期」
3-6個月：因抵抗力較差、身體較脆弱，盡量避免遠行，可在家附近散步。
6-12個月：可以出門到較遠的地方旅遊。
李宗霖說明：「正確姿勢是攸關嬰幼兒骨骼健康發展的重要因素，尤其新生兒期間，全身骨骼、肌肉軟嫩更不易發現異狀，此階段需要新手爸媽的細心觀察，包括觸摸頸部兩側肌肉鬆緊度是否不對稱等；且幫助寶寶養成黃金姿勢，更是避免寶寶發生頭部畸形及胃食道逆流的關鍵。借由外部環境的輔助，亦可有效協助嬰幼兒全面向的骨骼健康發展。」
穩定性、支撐力、控制度 黃金姿勢3關鍵
協助新生兒保持正確、健康的發展姿勢，可幫助寶寶避免發生斜頭畸形及胃食道逆流等狀況或降低其帶來的傷害。
一般新手爸媽在選購推車時，通常會考慮入手平穩、易收折的嬰兒推車。但在寶寶1歲前長時間臥坐於推車時，協助新生兒養成黃金姿勢也是重點之一。包覆軀幹穩定性可避免寶寶乘坐時滑動，同時提升支撐力，讓寶寶平穩和氣道暢通，進一步幫助寶寶面對未來全身骨骼發展及好發病症等風險。
0-3個月：仰臥期，保持移動穩定性。
4-6個月：半坐姿，注意良好的脊椎支撐。
6-9個月：可坐姿，讓寶寶控制軀幹穩固性。
根據羅馬耶穌聖嬰醫院評估報告指出，使用嬰兒手推車、手提式睡箱搭配輔助圈，能模擬爸媽抱著寶寶的姿勢，給予足夠的安全感，穩定寶寶身體及骨骼。頭枕能讓寶寶接受四周刺激，頭部有足夠的活動自由度；透氣軟墊的高低細節設計，能協助寶寶頭部自然上揚，確保寶寶呼吸道暢通，避免姿勢性斜頭畸形及胃食道逆流等狀況。6個月以上寶寶使用，也可提升乘坐舒適度。
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