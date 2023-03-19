帶寶寶出門 「黃金姿勢」有助骨骼健康發展

寶寶滿6個月可以帶出門遊玩囉，新手爸媽應該留意甚麼細節，才能讓寶寶健康成長，並跨出人生第一步呢？天主教輔仁大學附設醫院創傷骨科暨小兒骨科醫師李宗霖表示，幫助寶寶養成黃金姿勢，可避免發生頭部畸形及胃食道逆流，借由外部環境的輔助，亦可有效協助嬰幼兒全面向的骨骼健康發展。 俗話說：「七坐八爬九發牙，十捏周歲獨站穩。」如何加強新生嬰幼兒的防禦力，是廣大新手爸媽的首要課題。新生嬰幼兒的骨骼配合神經肌肉系統發展，需要時間發育成形，才能自然成熟從坐到爬，進而到走路的歷程，這些看似自然的發展其實都暗藏複雜的發展變化。

寶寶出遊時機 把握「 6 個月黃金期」 3-6個月：因抵抗力較差、身體較脆弱，盡量避免遠行，可在家附近散步。 6-12個月：可以出門到較遠的地方旅遊。 李宗霖說明：「正確姿勢是攸關嬰幼兒骨骼健康發展的重要因素，尤其新生兒期間，全身骨骼、肌肉軟嫩更不易發現異狀，此階段需要新手爸媽的細心觀察，包括觸摸頸部兩側肌肉鬆緊度是否不對稱等；且幫助寶寶養成黃金姿勢，更是避免寶寶發生頭部畸形及胃食道逆流的關鍵。借由外部環境的輔助，亦可有效協助嬰幼兒全面向的骨骼健康發展。」