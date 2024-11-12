帶氧運動30分鐘預防中風好輕鬆

中風常被認為是老年病，但近年有年輕化趨勢。若患有慢性疾病如糖尿病、心臟病，或三高(高血壓、高血糖、高血脂)，膽固醇偏高、肥胖、少運動、飲食習慣不良、生活壓力大等，都易患上中風。尤其是長者或有家族病史者更易中招。中風看似防不勝防，但註冊物理治療師鍾惠文博士指出，恆常進行30至45分鐘的帶氧運動能增加心率，提升血液循環，從而提高心血管健康。

恆常運動的重要性 恆常運動相當重要，游泳、踩單車等低強度帶氧運動也能訓練全身肌肉。做帶氧運動時，需要達到某一目標，令心跳達到一定水平會更有效。此外，大肌肉的不斷重複運作和肌力訓練同樣重要，拉筋動作則有助減少受傷風險，使運動更安全。都市人大部分愛玩手機，長時間缺乏運動，鍾博士指出靜態活動應與動態運動保持相對平衡，並建議日常多做以下5個動作。

日常 5 法練習 1. 日常快步走：增強心肺功能及下肢力量。以30分鐘起步，逐漸增加至45分鐘至1小時。穿著合適的運動鞋和衣服，增加舒適度。

2. 抬腿運動：鍛煉腿部肌肉。坐在椅子上，雙腳平放地面，慢慢抬起一隻腳，停數秒後放下，左右腳交替進行。每組10至15次，重複三組。注意姿勢，腰部挺直，避免膝蓋過度用力。

3. 伸展運動(拉筋)：增肌肉柔韌性，減低拉傷風險。站立或坐下，將手或腳部分肌肉伸展到指定位置，感覺牽引。每組維持10至15秒，重複4至6次。拉筋時保持呼吸順暢，切勿過度伸展，若感痛即停止。

4. 平衡練習(單腳站立)：對長者特別有用，減低跌倒風險。單腳站立5至10秒，具能力者可加至15秒，交替進行。若平衡力欠佳，可手按牆或扶椅子，待平衡力改善後再放手。

5. 坐姿扭轉：增加核心肌肉強度及柔韌性。坐在椅子上，雙手交疊於胸前，上半身慢慢左右扭轉，每邊停數秒至感牽引。動作簡單，但需保持坐姿穩定，避免過快或過度用力，以防背部拉傷。

輕度中風者的家居運動康復 有文獻指出，中風後3至6個月是黃金康復期。若輕度中風者情況穩定，鍾博士建議進行以下6個家居動作，有助康復。 六個家居動作 坐姿抬腿： 加強大小腿肌肉。坐在椅子上，左右腳綁上沙包，慢慢抬起一隻腳，停數秒後放下，左右交替進行。每腳做 10 至 15 次。 伸展運動： 訓練手腳腕的靈活性。坐在椅子上，手腳腕向上及向下伸展，接著腳踝順時針或逆時針打圈。每組做 15 次，重複 3 組，但要避免過度拉伸。 坐姿上舉： 增加上肢力量。坐在椅子上，雙手各持一個如水樽或小啞鈴等輕重物品，慢慢抬高至肩膀高度後放下。若有痛處，避免過度用力。 牆壁支持 的 深蹲： 增強下肢力量及鍛鍊核心肌肉。雙腳與髖部同寬，靠背牆深蹲，停留 5 至 10 秒，逐漸增加至 30 秒。重複動作 5 至 10 次，每次做 2 至 3 組。 高抬 腿 ： 鍛煉下肢力量，同時提升平衡力及心肺功能。雙手放置於大腿水平，左右腿交替抬高碰手掌。平衡力較差者，需有人從旁協助。 拱橋： 加強背部肌肉。躺下，雙手交疊於胸前，雙腳屈曲，慢慢抬高盆骨，收緊腹部肌肉。動作停留 5 至 10 秒，重複 10 至 15 次，每次做兩三組。

持之以恆，身體望復元。運動預防，掌握健康人生。