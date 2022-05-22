帶BRCA基因突變 患癌風險倍數增加！高危者及早檢測有助預防

談及基因突變，一般都會聯想到癌症，而BRCA基因突變更可以遺傳至下一代，令患上相關癌症的風險大增，有臨床腫瘤科專科醫生便建議，帶有相關基因突變癌症患者的血緣親屬，都應該接受BRCA基因檢測，了解自身患癌風險。

修復受損 DNA

BRCA基因本身是攑癌基因，可分為BRCA1和BRCA2兩類，作用是修復受損DNA。可是當BRCA基因出現突變，便會失去修復能力，於是令基因組變得不穩定，容易出現細胞變異，形成癌症。無論是癌症患者或者只帶有BRCA基因突變的非癌症患者，由於BRCA基因突變沒有徵狀，必須透過BRCA基因檢測才可得知是否帶有此基因突變。