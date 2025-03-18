常久坐熬夜恐致1種病 中風風險增2倍 營養師教吃13種食物應對

都市人上班時間長，導致久坐時間增加，回家後又會報復性熬夜，對身體造成不少影響。有營養師指出，如果有久坐和熬夜習慣，就有可能會引致患上代謝綜合症，繼而令中風的風險增加2倍。代謝綜合症的指標有5項，有8類人士最高危。不過，亦可以透過13種飲食改善代謝綜合症問題。

每年有71%人因慢性疾病而死亡 營養師李婉萍在其facebook專頁上分享指，許多人都受到慢性疾病的影響，中風和心肌梗塞又會瞬間發作，令人來不及應付，而脂肪肝和三高亦不斷年輕化。世界衛生組織統計指，每年有71%的死亡人數與慢性疾病有關，總數高達4,100萬人。數據表示代謝綜合症已悄然入侵我們的生活。 糖尿病風險增加6倍 代謝綜合症患者比起一般健康人士患病機率倍增，使得個體患上糖尿病、高血壓、高脂血症及心臟病的風險顯著增加。具體數據如下： 糖尿病：風險增加6倍

高血壓：風險增加4倍

高脂血症：風險增加3倍

心臟病及腦中風：風險增加2倍

5大指標 3項即中招 至於如何判斷自己是否有代謝綜合症，李婉萍指，一般的健康檢查指標是「1粗2高2異常」，若符合以下5項中3項以上，即可判定為代謝綜合症： 1. 腰圍粗： 男性：≥90cm(35吋)

女性：≥80cm(31吋) 2. 血壓： 收縮壓≥130mmHg，舒張壓≥85mmHg 3. 空腹血糖偏高： 空腹血糖值≥100mg/dL 4. 空腹三酸甘油脂偏高(TG)： ≥150mg/dL 5. 高密度脂蛋白膽固醇偏低(HDL)： 男性：<40mg/dL

女性：<50mg/dL

8類人最高危 另外，亦有8類人士需特別注意，因其生活方式和飲食習慣更容易導致代謝綜合症： 飲食低纖、高油、高糖的肥胖者

久坐不動的上班族

高壓導致內分泌失調

日夜顛倒的熬夜族

吸煙、飲酒過量者

家族有二型糖尿病史的人

脂肪肝患者

多囊性卵巢患者 如果發現自己的體重難以降低，也可能與代謝綜合症有關。李婉萍解釋指，代謝綜合症主因是胰島素阻抗，血液中的葡萄糖要依靠胰島素進入肌肉或器官被使用，當出現胰島素阻抗時，細胞就會抗拒胰島素刺激，而不願吸收葡萄糖，使葡萄糖滯留在血液中，同時胰島素會促使脂肪合，和抑制脂肪分解。因此當以上情況發生時就會難以減磅並出現三高等問題。

營養師教吃13種食物應對 所幸代謝綜合症是可預防和治療的，李婉萍表示，透過早期檢查和調整生活、飲食習慣，可以有效降低相關風險。改善代謝綜合症的飲食方法如下： 飲食原則：高纖、好油、低鹽、低糖 主食選擇： 改為糙米飯、番薯、蒸南瓜、薯仔等高纖維的澱粉來源。

便利店可選擇全麥多土、蕎麥麵等。 蛋白質來源： 選擇水煮蛋、茶葉蛋、鱘龍魚、三文魚、蒸魚等低脂蛋白質。 蔬菜攝取： 常吃烚菜、炒青菜或蔬菜溫沙律，確保攝取足夠的纖維和維他命。