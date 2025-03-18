常久坐熬夜恐致1種病 中風風險增2倍 營養師教吃13種食物應對

都市人上班時間長，導致久坐時間增加，回家後又會報復性熬夜，對身體造成不少影響。有營養師指出，如果有久坐和熬夜習慣，就有可能會引致患上代謝綜合症，繼而令中風的風險增加2倍。代謝綜合症的指標有5項，有8類人士最高危。不過，亦可以透過13種飲食改善代謝綜合症問題。
每年有71%人因慢性疾病而死亡
營養師李婉萍在其facebook專頁上分享指，許多人都受到慢性疾病的影響，中風和心肌梗塞又會瞬間發作，令人來不及應付，而脂肪肝和三高亦不斷年輕化。世界衛生組織統計指，每年有71%的死亡人數與慢性疾病有關，總數高達4,100萬人。數據表示代謝綜合症已悄然入侵我們的生活。
糖尿病風險增加6倍
代謝綜合症患者比起一般健康人士患病機率倍增，使得個體患上糖尿病、高血壓、高脂血症及心臟病的風險顯著增加。具體數據如下：
- 糖尿病：風險增加6倍
- 高血壓：風險增加4倍
- 高脂血症：風險增加3倍
- 心臟病及腦中風：風險增加2倍
5大指標 3項即中招
至於如何判斷自己是否有代謝綜合症，李婉萍指，一般的健康檢查指標是「1粗2高2異常」，若符合以下5項中3項以上，即可判定為代謝綜合症：
1. 腰圍粗：
- 男性：≥90cm(35吋)
- 女性：≥80cm(31吋)
2. 血壓：
- 收縮壓≥130mmHg，舒張壓≥85mmHg
3. 空腹血糖偏高：
- 空腹血糖值≥100mg/dL
4. 空腹三酸甘油脂偏高(TG)：
- ≥150mg/dL
5. 高密度脂蛋白膽固醇偏低(HDL)：
- 男性：<40mg/dL
- 女性：<50mg/dL
8類人最高危
另外，亦有8類人士需特別注意，因其生活方式和飲食習慣更容易導致代謝綜合症：
- 飲食低纖、高油、高糖的肥胖者
- 久坐不動的上班族
- 高壓導致內分泌失調
- 日夜顛倒的熬夜族
- 吸煙、飲酒過量者
- 家族有二型糖尿病史的人
- 脂肪肝患者
- 多囊性卵巢患者
如果發現自己的體重難以降低，也可能與代謝綜合症有關。李婉萍解釋指，代謝綜合症主因是胰島素阻抗，血液中的葡萄糖要依靠胰島素進入肌肉或器官被使用，當出現胰島素阻抗時，細胞就會抗拒胰島素刺激，而不願吸收葡萄糖，使葡萄糖滯留在血液中，同時胰島素會促使脂肪合，和抑制脂肪分解。因此當以上情況發生時就會難以減磅並出現三高等問題。
營養師教吃13種食物應對
所幸代謝綜合症是可預防和治療的，李婉萍表示，透過早期檢查和調整生活、飲食習慣，可以有效降低相關風險。改善代謝綜合症的飲食方法如下：
- 飲食原則：高纖、好油、低鹽、低糖
主食選擇：
- 改為糙米飯、番薯、蒸南瓜、薯仔等高纖維的澱粉來源。
- 便利店可選擇全麥多土、蕎麥麵等。
蛋白質來源：
- 選擇水煮蛋、茶葉蛋、鱘龍魚、三文魚、蒸魚等低脂蛋白質。
蔬菜攝取：
- 常吃烚菜、炒青菜或蔬菜溫沙律，確保攝取足夠的纖維和維他命。