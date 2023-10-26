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健康
2023-10-26 18:10:00

常備古丹薄荷薑油 無懼蚊蟲 提神醒腦

資料由客戶提供

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進行戶外活動，帶備古丹薄荷薑油，有效預防蚊叮蟲咬。

秋高氣爽，氣溫開始轉涼，正是三五知己行山郊遊，野餐燒烤的好時機，然而於郊外活動時，最怕遇到蚊叮蟲咬，特別汗多、體味濃烈、體溫較高、O型血，又或經常飲酒和碳酸飲品等人士，都屬於傳說中的「惹蚊體質」，容易吸引蚊蟲叮咬。孕婦和小孩亦因本身的新陳代謝較快，且體溫亦比常人高，故會較惹蚊，於郊遊時要特別注意防蚊。

薄荷和薑是天然的驅蟲良藥，薄荷更有提神醒腦，舒緩感冒、鼻塞、頭痛、暈車，薑則有緩和炎症及噁心不適症狀。印尼生產的G&D古丹薄荷薑油，將天然薄荷油及薑油合二為一，不同於傳統藥油「成祲老人馟」難被年輕人接受，古丹薄荷薑油是味道清新的香薰油，同時卻有多種功效。將這款「藥油」從印尼引入香港並加以改良的何啟賢（Dennis），便是一位飽受「惹蚊體質」困擾的90後香港人，因他經常覺得「有嘢咬」而會隨身帶備藥油。

屬於惹蚊體質的Dennis，引入並改良古丹薄荷薑油，打造成備受歡迎的隨身時尚香薰。

清新「藥油」味 盼打破偏見

有一次Dennis被蚊叮後，印傭姐姐遞了一枝家鄉的薄荷薑油給他試用，他一試便被藥油的止痕功能所吸引，並在疫情期間毅然實踐其將藥油引入香港的計劃，他更改良了藥油配方，採用天然草本的薄荷和薑為主，但香味卻變得清新淡雅。Dennis希望這款藥油能打破都市人對傳統藥油的「偏見」，從而成為一枝受新一代歡迎的藥油。

純天然草本配方 止痕舒緩痛楚

純天然草本配方的古丹薄荷薑油，成人及小童都適用，除有效驅蚊，阻止蚊叮蟲咬外，更有止痕功效，且亦會感覺清爽涼快。同時，亦可舒緩因傷風感冒引致的鼻塞，減輕頭暈頭痛，對舟車暈浪亦有舒緩作用。薄荷油的清新味道，便有助重拾精神和提升集中力，且可舒緩緊張情緒，有助放鬆緊張精神。於中醫角度，老薑油有溫經散寒的作用，故有助緩和及調理經痛，是天然止痛藥；甚至對肌肉疼痛亦有暫時舒緩的功效，可當作局部按摩油，利用走珠塗抹於肌肉繃緊處及按壓有穴道，令肌肉得以放鬆。

古丹薄荷薑油採用純天然草本配方，成人及小童都適用。

方便攜帶 防蟲咬通鼻塞

由超過70年歷史，於印尼上市多年的GMP（良好製造規範驗證）藥廠生產，產品質素有保證，樽身纖巧，每枝10ml，大小與唇膏相若，方便攜帶。可用走珠均勻將薄荷薑油塗在皮膚上，快乾不留痕，不會沾手，乾淨方便。秋冬去行山郊遊，野餐或燒烤時使用，可防止蚊蟲叮咬，是女士和小朋友的防蟲恩物。加上秋冬轉季容易傷風感冒，常備古丹薄荷薑油傍身，就算鼻塞流鼻水，把薄荷薑油塗於人中，也可舒緩鼻塞不適。

產品已通過HACCP（危害分析重要管制點）, HALAL（清真認證）及ISO等國際認證，並符合ISO 45001ISO Lab 1429IDNHACCP 2022ISO 9001ISO 14001準，質素有保證，可安心使用。

G&D與One Tree Planted 合作，只需每售出3件G&D的產品，便會於產品製造地種植一棵樹，以履行企業社會責任。

履行社會責任 植樹回饋自然

Dennis認為我們在享用大自然的恩賜，亦要回饋大自然，故G&DOne Tree Planted 合作，只需每售出3G&D的產品，便會於產品製造地種植一棵樹，以履行企業社會責任。

使用前 請注意：
  • 如屬第一次使用，宜先進行皮膚測試，如有皮膚不適應立即停止使用，並請教專科醫生。
  • 產品只供外用，不可搽近眼部，亦不可搽在破損皮膚及傷口處。
  • 患有葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症（G6PD Deficiency）的人士不宜使用。
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