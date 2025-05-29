常動怒易變老 一生氣要吃蕉！營養師教吃4類食物穩定情緒防壞心情

4類食物穩定情緒防壞心情

營養師李婉萍在其facebook專頁上分享指，生活中難免會有讓人動怒的時刻，其實有一些營養素能幫助你降低易怒的機率，令心情保持愉快。她推介吃以下3大必吃營養素，有助情緒不再易怒：

維他命B1：精神性維他命

功效：有助於維持神經系統正常運作。如果缺乏可能會導致焦躁和憂慮的情況。

食物來源：全榖雜糧(糙米、胚芽)、豆類、花生、芝麻、瘦肉。

維他命B3：煙鹼酸(輔酶的合成原料)

功效：有研究顯示，抑鬱症患者補充煙鹼酸能有效改善抑鬱和焦慮症狀，幫助放鬆身心、改善睡眠。

食物來源：薯仔、番茄、香菇、紫菜、三文魚、吞拿魚。

維他命B6：有助色胺酸轉換成菸鹼酸