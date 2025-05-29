常動怒易變老 一生氣要吃蕉！營養師教吃4類食物穩定情緒防壞心情

經常生氣會更快變老？有營養師指出，常常動怒會令人容易變老，所以建議吃4類食物，有助降低易怒的機率，穩定情緒，並預防壞心情，其中一個方法就是吃香蕉。
4類食物穩定情緒防壞心情
營養師李婉萍在其facebook專頁上分享指，生活中難免會有讓人動怒的時刻，其實有一些營養素能幫助你降低易怒的機率，令心情保持愉快。她推介吃以下3大必吃營養素，有助情緒不再易怒：
維他命B1：精神性維他命
- 功效：有助於維持神經系統正常運作。如果缺乏可能會導致焦躁和憂慮的情況。
- 食物來源：全榖雜糧(糙米、胚芽)、豆類、花生、芝麻、瘦肉。
維他命B3：煙鹼酸(輔酶的合成原料)
- 功效：有研究顯示，抑鬱症患者補充煙鹼酸能有效改善抑鬱和焦慮症狀，幫助放鬆身心、改善睡眠。
- 食物來源：薯仔、番茄、香菇、紫菜、三文魚、吞拿魚。
維他命B6：有助色胺酸轉換成菸鹼酸
- 功效：對情緒影響特別大，尤其是女性，常被用作經前症候群的輔助治療，亦有助睡眠。
- 食物來源：香蕉、大蒜、南瓜、菠菜、堅果。
營養師抗怒食譜
當你生氣時，可以考慮這樣的快速解決方案：
小食選擇建議：
- 到便利店買根香蕉和一瓶胚芽牛奶，邊吃邊消氣。牛奶中的鈣能穩定情緒，而香蕉中的鎂有助於全身放鬆。
日常飲食建議：
- 主食：選擇糙米飯或紫米飯糰。
- 飲料：喝豆漿或牛奶，泡芝麻麥片。
- 配菜：燙菠菜或蒜炒菠菜。
- 湯品：選擇紫菜蛋花湯或南瓜濃湯。
- 聚餐時：可以選擇三文或吞拿魚生魚片。
營養師指，補充以上好心情的營養素物有助從怒氣中釋放出來，讓生活更開心。