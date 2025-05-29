熱門搜尋:
端午節2025 曼聯訪香港 新店關注組 SIERRA SEA 網上熱話 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
健康
2025-05-29 20:30:00

常動怒易變老 一生氣要吃蕉！營養師教吃4類食物穩定情緒防壞心情

分享：
常動怒易變老 一生氣要吃蕉！營養師教吃4類食物穩定情緒防壞心情

常動怒易變老 一生氣要吃蕉！營養師教吃4類食物穩定情緒防壞心情

經常生氣會更快變老？有營養師指出，常常動怒會令人容易變老，所以建議吃4類食物，有助降低易怒的機率，穩定情緒，並預防壞心情，其中一個方法就是吃香蕉。

4類食物穩定情緒防壞心情

營養師李婉萍在其facebook專頁上分享指，生活中難免會有讓人動怒的時刻，其實有一些營養素能幫助你降低易怒的機率，令心情保持愉快。她推介吃以下3大必吃營養素，有助情緒不再易怒：

維他命B1：精神性維他命

  • 功效：有助於維持神經系統正常運作。如果缺乏可能會導致焦躁和憂慮的情況。
  • 食物來源：全榖雜糧(糙米、胚芽)、豆類、花生、芝麻、瘦肉。

維他命B3：煙鹼酸(輔酶的合成原料)

  • 功效：有研究顯示，抑鬱症患者補充煙鹼酸能有效改善抑鬱和焦慮症狀，幫助放鬆身心、改善睡眠。
  • 食物來源：薯仔、番茄、香菇、紫菜、三文魚、吞拿魚。

維他命B6：有助色胺酸轉換成菸鹼酸

  • 功效：對情緒影響特別大，尤其是女性，常被用作經前症候群的輔助治療，亦有助睡眠。
  • 食物來源：香蕉、大蒜、南瓜、菠菜、堅果。
     
adblk5
抑鬱症症狀｜覺得自己沒用：患者自我價值下降，認為自己一事無成，做的東西沒人欣賞、沒有用處 抑鬱症症狀｜難以集中精神：受情緒影響，難以集中精神做一件事 抑鬱症症狀｜睡眠改變：抑鬱症患者往往會失眠，日間感到極度疲倦。也有患者會嗜睡、睡很久或不願起床 抑鬱症症狀｜對事物失去興趣：即使本身的興趣和嗜好，都變得不想去做、去玩 抑鬱症症狀｜情緒低落：容易感到悶悶不樂，無法感到開心，伴隨一些負面想法 抑鬱症症狀｜容易激動：情緒容易激動，旁人或感到反應過敏 抑鬱症症狀｜食慾改變：多數患者會變得食慾不振，長期下去會體重減輕。亦有小部分患者會食慾暴增 抑鬱症症狀｜自殺傾向：因認為自己沒有價值而出現輕生念頭，這是危險的徵狀，必須求醫

營養師抗怒食譜

當你生氣時，可以考慮這樣的快速解決方案：

小食選擇建議：

  • 到便利店買根香蕉和一瓶胚芽牛奶，邊吃邊消氣。牛奶中的鈣能穩定情緒，而香蕉中的鎂有助於全身放鬆。

日常飲食建議：

  • 主食：選擇糙米飯或紫米飯糰。
  • 飲料：喝豆漿或牛奶，泡芝麻麥片。
  • 配菜：燙菠菜或蒜炒菠菜。
  • 湯品：選擇紫菜蛋花湯或南瓜濃湯。
  • 聚餐時：可以選擇三文或吞拿魚生魚片。

營養師指，補充以上好心情的營養素物有助從怒氣中釋放出來，讓生活更開心。

amJetso送HeltiQ疣凍寧

ad