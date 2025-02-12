常吃桔/西柚可防流感？營養師教吃6類食物提升免疫力

流感病毒來勢洶洶，如何在大流行下保護自己？有營養師指出，可以透過飲食增強自身免疫力，便可以免受流感侵襲。並教大家吃6類食物，降低感染疾病的風險。
營養師王證瑋在其facebook專頁「營養小當家_阿罐營養師」上分享指，隨著流感疫情的關注，保持良好的免疫系統變得尤為重要。除了接種疫苗，日常飲食中的營養素對抵抗感染、減少發炎反應也至關重要。以下是一些推薦的食物及其功效：
1. 富含維他命C的食物
- 維他命C是一種強效抗氧化劑，能提高免疫系統的反應能力。
推薦食物：
- 柑橘類水果(桔、西柚、檸檬)：提供豐富的維他命C，幫助提高免疫細胞活性。
- 奇異果：含有更高的維他命C，並富含膳食纖維，有助於腸道健康。
- 紅椒：維他命C含量是橘子的兩倍，並含有β-胡蘿蔔素，有助於皮膚與黏膜的健康。
2. 富含維他命D的食物
- 維他命D能調節免疫細胞功能，幫助降低發炎反應。
推薦食物：
- 三文魚、鯖魚、沙丁魚：富含維他命D與Omega-3脂肪酸，能降低發炎指數。
- 蛋黃：天然維他命D來源，對骨骼與免疫功能有益。
- 強化維他命D的牛奶或植物奶：幫助維持體內維他命D濃度。
3. 富含鋅的食物
- 鋅是免疫系統運作的重要微量元素，能促進T細胞的活化。
推薦食物：
- 蠔：含有最高含量的鋅，強化免疫細胞功能。
- 瘦肉(牛肉、豬肉、雞肉)：提供優質蛋白質與鋅，有助於修復細胞。
4. 富含益生菌與益生元的食物
- 腸道健康與免疫力密切相關，補充益生菌和益生元能提升腸道免疫功能。
推薦食物：
- 無糖乳酪：含有豐富的乳酸菌，維持腸道菌叢平衡。
- 泡菜、味噌、納豆：富含發酵菌種，增強腸道屏障功能。
- 洋蔥、大蒜、香蕉、燕麥：這些是優質的益生元來源，促進腸道好菌生長。
5. 富含蛋白質的食物
- 蛋白質是合成抗體與免疫細胞的基礎，缺乏可能導致免疫力下降。
推薦食物：
- 雞肉、魚肉：提供優質動物性蛋白質，幫助修復與增強免疫細胞。
- 豆類(黑豆、黃豆、鷹嘴豆)：植物性蛋白來源，含有免疫增強成分。
6. 充足的水分
- 水是身體排毒與維持免疫功能的關鍵，適量飲水能幫助身體排除毒素，維持黏膜濕潤。
營養師王證瑋提醒，為了提升免疫力，應均衡攝取以上各類食物，並搭配健康的生活習慣，如充足睡眠、適量運動與減少壓力。透過多元化的營養攝取，能有效增強身體的抵抗力，降低感染疾病的風險。