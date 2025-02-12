常吃桔/西柚可防流感？營養師教吃6類食物提升免疫力

營養師王證瑋在其facebook專頁「營養小當家_阿罐營養師」上分享指，隨著流感疫情的關注，保持良好的免疫系統變得尤為重要。除了接種疫苗，日常飲食中的營養素對抵抗感染、減少發炎反應也至關重要。以下是一些推薦的食物及其功效：

1. 富含維他命C的食物

維他命C是一種強效抗氧化劑，能提高免疫系統的反應能力。

推薦食物：

柑橘類水果(桔、西柚、檸檬)：提供豐富的維他命C，幫助提高免疫細胞活性。

奇異果：含有更高的維他命C，並富含膳食纖維，有助於腸道健康。

紅椒：維他命C含量是橘子的兩倍，並含有β-胡蘿蔔素，有助於皮膚與黏膜的健康。

2. 富含維他命D的食物

維他命D能調節免疫細胞功能，幫助降低發炎反應。

推薦食物：

三文魚、鯖魚、沙丁魚：富含維他命D與Omega-3脂肪酸，能降低發炎指數。

蛋黃：天然維他命D來源，對骨骼與免疫功能有益。

強化維他命D的牛奶或植物奶：幫助維持體內維他命D濃度。

3. 富含鋅的食物

鋅是免疫系統運作的重要微量元素，能促進T細胞的活化。

推薦食物：