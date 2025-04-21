常吃香口膠恐攝入3萬塑膠微粒 增失智風險 醫生揭3大高危行為

吞下塑膠微粒3大行為

減重科醫生蕭捷健在其facebook專頁上分享指，根據一項刊登於《自然醫學》的研究，發現生前罹患失智症的人，其大腦中累積的塑膠微粒含量，比健康對照組高出3到6倍，有些案例甚至更高。美國新墨西哥大學的團隊利用熱裂解——氣相色譜質譜技術精準測量腦、肝、腎等器官中的塑膠含量，發現大腦是塑膠微粒累積濃度最高的器官。研究發現這些微粒主要聚集在血管壁和免疫細胞中，亦顯示，2024年逝世者腦中的塑膠量比2016年高約50%，顯示微粒累積情況可能愈來愈嚴重。