常吃香口膠恐攝入3萬塑膠微粒 增失智風險 醫生揭3大高危行為

攝入塑膠微粒也會增加失智風險？有醫生指出，如果經常嚼香口膠，一年恐攝入3萬塑膠微粒。有研究更發現塑膠微粒對大腦的長期影響，甚至會增加失智風險。醫生指出，有3大行為屬最高危。
吞下塑膠微粒3大行為
減重科醫生蕭捷健在其facebook專頁上分享指，根據一項刊登於《自然醫學》的研究，發現生前罹患失智症的人，其大腦中累積的塑膠微粒含量，比健康對照組高出3到6倍，有些案例甚至更高。美國新墨西哥大學的團隊利用熱裂解——氣相色譜質譜技術精準測量腦、肝、腎等器官中的塑膠含量，發現大腦是塑膠微粒累積濃度最高的器官。研究發現這些微粒主要聚集在血管壁和免疫細胞中，亦顯示，2024年逝世者腦中的塑膠量比2016年高約50%，顯示微粒累積情況可能愈來愈嚴重。
蕭醫生指，這項發現反映出深入研究塑膠微粒對大腦的長期影響，與研究失智症藥物的重要性相當。而以下行為，亦會令攝入塑膠微粒：
1. 嚼香口膠
- 加州大學洛杉磯分校的一項於2025初步研究顯示，咀嚼市面上常見的香口膠在前8分鐘內，約94%的塑膠微粒會脫落。平均每克口香糖釋放約100顆微粒，若你經常嚼口香糖，一年內可能不知不覺攝入超過三萬顆微粒。
2. 開瓶蓋、喝瓶裝水
- 每次「打開」和「旋緊」瓶蓋的簡單動作，都會產生塑膠微粒。研究指出，瓶蓋和瓶口摩擦會產生約500顆微小塑膠碎片，當開關次數愈多，水中的微粒就愈多。更令人驚訝的是，支裝水中平均每公升竟然含有約24萬個塑膠顆粒。
3. 塑膠容器和包裝
- 外賣杯或塗層紙杯在盛裝熱飲時，可能釋放微粒。塑膠砧板在切菜時也會刮下細小的塑膠碎屑，混入食材中。
蕭醫生表示，雖然研究令人擔憂，但它們提醒我們，日常生活中許多行為都可能不經意間攝入塑膠微粒。與其等待政府立法或外部干預，不如從今天起，開始減少塑膠使用，保護我們的健康。