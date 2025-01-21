常喝咖啡降40%患腎結石風險？營養師揭4大飲食防腎石

全球每10人便有1人會患上腎結石，一旦生腎石會令人苦不堪言。有研究證實，常喝咖啡竟可以減低40%患腎結石的風險。有營養師解釋箇中原因，並推介4大飲食，以防止腎石出現。

50%腎結石患者會再復發 營養師李婉萍在其個人網站上分享指，腎結石是人體泌尿系統中常見的疾病。腎結石易於復發，根據2022年的研究，初次發病後的10年內，約50%的患者可能會再次發作。她解釋，腎臟的主要功能是通過尿液排除體內的廢物，並維持血液中鈉、鉀和鈣等電解質的正常濃度。如果尿液中含有過多未能被溶解的礦物質(如尿酸、草酸、磷酸或鈣離子)，便會形成堅硬的小石頭，稱為腎結石。



腰背痛可能是患腎石？ 她強調，較小的結石可能不會出現明顯症狀，反而當石頭卡在輸尿管或腎臟與輸尿管的連接處時，才會引發不適，症狀如下： 腰部或下背部兩側劇烈疼痛

頻尿、血尿

噁心或嘔吐

發燒、發冷

尿液異味或渾濁

長期憋尿可造成腎結石 至於為甚麼會造成腎結石？營養師李婉萍指出，有5大常見原因： 家族病史：若父母有腎結石，子女的風險會增加。 不良飲食習慣：如水分攝取不足，或經常攝取高蛋白、高鹽、高糖的食物。 長期憋尿。 肥胖：體重過重或肥胖者，腎結石風險更高。 其他疾病：如高血壓、糖尿病、胱氨酸尿症，以及消化系統疾病患者或接受手術者。

4大飲食預防腎結石 營養師李婉萍建議，如果想預防腎結石，可以遵從以下4大飲食原則： 多喝水

每天至少攝取2,000至2,500ml的水分是預防腎結石的有效方法。研究顯示，每天排出2.5公升尿量可降低60%至80%的結石風險。尤其在大量出汗的運動後，應加強補水。尿液透明或淡黃色表示水分攝取充足。

喝檸檬水和低卡柳橙汁也有助於預防結石。

而咖啡或含咖啡因飲料、葡萄酒和啤酒恢有助防止結石形成，但建議適量飲用。

而碳酸飲料則可能會提升腎結石風險。 攝取足夠鈣質

對於有草酸鈣結石病史的人，應注意鈣質的攝取，可提高草酸和鈣離子的結合機會，減少結石的形成。

一般成人每日鈣質建議量為1,000毫克。

每天隨餐吃三份乳製品將有望降低鈣結石風險。 少吃動物性蛋白

高蛋白飲食可能導致尿酸過多並使鈣質流失，增加結石風險。

適度攝取動物性蛋白，或用植物性蛋白替代部分紅肉。 減少鈉攝取量

高鈉飲食會增加尿液中的鈣離子濃度，誘發腎結石。

應避免醃製、罐頭及加工食品，並減少鹽分與使用調味料，建議可多搭配天然辛香料及香草。 不過，以往可能有人認為咖啡含有高量草酸，並建議腎結石患者避開飲用。但近年有研究發現，咖啡可以降低腎結石的風險，原因是咖啡具有利尿作用，並能減少草酸鈣結晶附著在腎小管上的能力。根據瑞典的一項研究，每天飲用1至1.5杯咖啡能降低40%的腎結石風險。因此，適量飲用咖啡不僅無害，還可能帶來額外的健康益處。