常喝水也易病？可能關個杯事！營養師揭３大使用誤區

補充足夠的水分也多病痛？可能是杯子出現問題。有營養師指出，常常喝水，但身體卻沒有變健康，可能使用杯子的方式出錯。她列出3個水壺與水瓶使用誤區，並教大家3大正確清潔方法。

杯子3大使用誤區 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，如果想多喝水促進健康，便要留意正在使用的杯子是否犯以下3大錯誤： 1.使用誤區：選錯材質 很多人重複使用膠水瓶以為環保方便，但1號塑膠在長期使用下可能會釋放有害物質，且表面容易藏污納垢，瓶口也不易清潔。 正確選擇：

玻璃水瓶：安全，不會釋放有害物質，且不易殘留氣味或色素，但相對較重且易碎。

不銹鋼水瓶：耐用且保溫效果好，需確認是食品級不銹鋼(304或316)，劣質不銹鋼可能含重金屬。

陶瓷塗層的不銹鋼水瓶：避免金屬與飲品接觸，減少金屬異味。 如果必須使用塑膠水瓶，選擇5號或7號材質，較耐熱耐用，但避免長時間在車內或高溫環境中使用。 2. 使用誤區：裝錯飲料 咖啡、茶、中藥：含有單寧酸與色素，容易留下污漬，隨時間變黃或變黑，成為細菌溫床。

牛奶、豆漿、牛奶咖啡：含豐富的蛋白質與糖分，若不立即清洗，易變質孳生細菌。

果汁、碳酸飲料：含有機酸與糖分，容易殘留在瓶內，可能破壞塗層且難以清洗。 3. 使用誤區：洗不乾淨 正確做法：

每天清洗：水瓶應該每天至少清洗一次，使用溫熱水搭配洗潔精，用軟毛刷清潔。

確保邊角清洗到位：瓶蓋、吸管及矽膠圈是細菌藏身的地方，建議拆下來清洗，避免孳生黴菌。

洗完晾乾：濕氣促進細菌繁殖，水瓶清洗後應該倒置晾乾。 高敏敏表示，喝水看似簡單，但選擇正確的水瓶、裝對的飲品、養成良好的清潔習慣，才能真正喝得健康。