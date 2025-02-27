常喝水仍口渴 中醫教分4種體質KO缺水問題 腰痠睡不好也關事？

即使經常喝水，為甚麼還會感到口渴和身體缺水呢？中醫指出，有些人即便喝了很多水，仍然感到口渴，並且可能還會伴隨腰痛和睡眠不佳等症狀，這些情況的原因因體質而異。中醫提到，對於4種不同體質的缺水情況，分別有相應的解決方法。

4種常見的缺水體質及其調理方法

中醫師余雅雯在其facebook專頁上分享指，許多人會經歷這樣的困擾，明明已經喝大量的水，卻依然感到口渴，並伴隨皮膚乾燥、嘴巴發乾等症狀，甚至出現頻尿、腰痠、睡眠不佳等問題。

從中醫的觀點來看，不單純是水喝不夠，而是「津液虧虛」，即身體水分不足或無法有效利用水分的表現。只增加水的攝取並不能根本解決問題，反而可能加重身體的負擔。

1. 肺燥型體質

特徵：

口乾舌燥，嘴唇容易乾裂。

乾咳無痰，在季節變換或進出冷氣房時更為明顯。

皮膚乾燥粗糙，易出現細紋和脫屑。

流鼻血或鼻腔乾燥，在秋冬季節更為嚴重。

身體調節體溫的能力較差，處於高溫環境中容易大量出汗。

可能原因：

外界環境乾燥。

飲食不當(如攝取過多燥熱食物)。

作息不規律有關。

現代人經常處於冷氣環境，熬夜或飲食辛辣刺激，均可能導致肺津液不足，使身體無法保持濕潤。

調理方式：

1. 增加滋潤肺部的食物攝取，有助於補充肺部津液，改善乾燥問題。

建議食物：雪耳、銀耳、百合、蜂蜜、秋葵、蓮藕。

2. 減少攝取刺激性食物以免加重肺燥的症狀。

建議少吃食物：辛辣、油炸、燥熱的食物。

3. 可使用加濕器，避免長時間處於乾燥環境，如冷氣或暖氣房。