常喝水仍口渴 中醫教分4種體質KO缺水問題 腰痠睡不好也關事？

即使經常喝水，為甚麼還會感到口渴和身體缺水呢？中醫指出，有些人即便喝了很多水，仍然感到口渴，並且可能還會伴隨腰痛和睡眠不佳等症狀，這些情況的原因因體質而異。中醫提到，對於4種不同體質的缺水情況，分別有相應的解決方法。
4種常見的缺水體質及其調理方法
中醫師余雅雯在其facebook專頁上分享指，許多人會經歷這樣的困擾，明明已經喝大量的水，卻依然感到口渴，並伴隨皮膚乾燥、嘴巴發乾等症狀，甚至出現頻尿、腰痠、睡眠不佳等問題。
從中醫的觀點來看，不單純是水喝不夠，而是「津液虧虛」，即身體水分不足或無法有效利用水分的表現。只增加水的攝取並不能根本解決問題，反而可能加重身體的負擔。
1. 肺燥型體質
特徵：
- 口乾舌燥，嘴唇容易乾裂。
- 乾咳無痰，在季節變換或進出冷氣房時更為明顯。
- 皮膚乾燥粗糙，易出現細紋和脫屑。
- 流鼻血或鼻腔乾燥，在秋冬季節更為嚴重。
- 身體調節體溫的能力較差，處於高溫環境中容易大量出汗。
可能原因：
- 外界環境乾燥。
- 飲食不當(如攝取過多燥熱食物)。
- 作息不規律有關。
- 現代人經常處於冷氣環境，熬夜或飲食辛辣刺激，均可能導致肺津液不足，使身體無法保持濕潤。
調理方式：
1. 增加滋潤肺部的食物攝取，有助於補充肺部津液，改善乾燥問題。
- 建議食物：雪耳、銀耳、百合、蜂蜜、秋葵、蓮藕。
2. 減少攝取刺激性食物以免加重肺燥的症狀。
- 建議少吃食物：辛辣、油炸、燥熱的食物。
3. 可使用加濕器，避免長時間處於乾燥環境，如冷氣或暖氣房。
2. 腸燥型體質
特徵：
- 排便乾硬，可能出現羊屎狀。
- 便秘嚴重，數天才排便一次。
- 排便時需要用力，易伴隨痔瘡或肛裂。
- 常有脹氣或腸胃不適，感覺腸道蠕動不順暢。
- 飲食偏重油炸、辛辣和燥熱類食物。
可能原因：
- 腸道缺水通常與不良飲食習慣有關，喜愛燒烤、炸物、辛辣食物的人，容易導致腸道水分不足，糞便變硬，排出困難。
- 此外，肺與大腸相互影響，若肺燥亦可能影響大腸功能，導致腸燥型便秘。
調理方式：
1. 增加攝取膳食纖維，有助於增加腸道潤滑度，幫助排便。
- 建議食物：蔬菜、水果、全穀類、黑木耳、秋葵、番薯、蘋果、奇異果、燕麥。
2. 攝取優質油脂，可幫助腸道潤滑，使排便更順暢。
- 建議食物：亞麻仁油、橄欖油和堅果。
3. 保持規律作息與運動，久坐會減少腸胃蠕動，建議每天適量運動，有助於腸道蠕動順暢。
- 建議運動：快走、瑜伽。
3. 胃熱型體質
特徵：
- 口乾舌燥，甚至半夜因口渴而驚醒。
- 容易產生口臭，舌苔厚膩，舌頭呈紅色。
- 常感到胃部灼熱、脹氣、消化不良。
- 口渴時偏好冷飲，覺得熱水無法解渴。
- 飲食習慣偏好重口味，特別喜愛辣和炸類食物。
可能原因：
- 胃火過旺會導致胃津液不足，使人感覺極度口渴，但喝水卻無法真正解渴。
- 通常與長期的飲食習慣有關，愛吃辛辣、重口味食物的人更容易出現這種情況。
調理方式：
1. 多吃清熱潤燥的食物，有助於降低胃火，減輕口渴。
- 建議食物：蓮藕、苦瓜、綠豆、蘆筍、山藥。
2. 少吃燥熱食物，這些食物會進一步加重胃熱問題。
- 建議少吃食物：燒烤、油炸、辛辣等刺激性食物。
3. 盡量避免過量飲用冷飲，雖然胃熱型體質容易渴望，但過量攝取會影響胃的消化功能，增加不適感。
4. 腎陰不足型
特徵：
- 頻尿但尿量不多，甚至剛喝水就想上廁所。
- 睡眠品質差，容易失眠和多夢。
- 腰痠背痛，身體感到疲勞無力。
- 口乾舌燥，無論喝多少水都無法緩解。
- 可能伴隨手腳心發熱，晚上特別容易感到燥熱。
可能原因：
- 腎主水液，負責調節人體的水分代謝。當腎陰不足時，身體無法有效鎖住水分，導致水分流失過快，出現頻尿、腰痠等問題。
- 這種體質常見於熬夜、壓力大、長期疲勞的人。
調理方式：
1. 補養腎陰，幫助腎臟調節水分。
- 建議食物：山藥、枸杞、黑芝麻、銀耳和芝麻糊。
2. 減少熬夜和壓力，長期熬夜會損耗腎陰，建議調整作息，避免過度疲勞。
3. 避免攝取利尿食物，這些會加重腎陰不足，導致頻尿情況更為嚴重。
- 建議少吃食物：咖啡、茶和酒精。
余醫師表示，補水不僅僅是增加水的攝取，還要學會「補水」。根據個人的體質選擇合適的食物，幫助身體有效利用水分；避免過量攝取辛辣、燥熱的食物，以免加重缺水的症狀；調整作息，減少熬夜與壓力，以幫助身體恢復水分平衡。對於長期感到口渴或有缺水相關症狀的人，建議諮詢專業的中醫師，以根據個人體質找到最合適的治療方案。