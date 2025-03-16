常喝1種飲品可致陽痿智力下降 營養師教吃3種食物修復身體

無論是聚會或獨處，不少人也喜愛喝酒，但原來酒精可能對身體造成嚴重影響。有營養師指出，酒精對身體的傷害遠不止於肝臟，甚至幾乎影響全身每個器官。另外，亦有3種食物有助喝酒後修復身體，減低酒精對身體的影響。
酒精對身體9大危害
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，許多人將酒精視為生活中的調味料，無論是開心還是難過，酒精都是不可或缺的陪伴。然而，以下是飲酒過量的危害，對以下身體器官造成影響：
1. 腦神經
- 智力、記憶力衰退，認知能力下降，可能引發失眠、情緒焦慮，甚至導致腦部萎縮。
2. 肝臟
- 酒精代謝過程中產生的毒素直接攻擊肝臟細胞，可能造成脂肪肝、肝硬化及急性肝炎。
3. 消化系統
- 可導致慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍，以及急性和慢性胰臟炎，還會增加糖尿病風險。
4. 關節與骨骼肌肉
- 酒精侵害關節與骨骼系統，可能導致關節炎、肌肉萎縮和髖關節炎。
5. 眼睛
- 長期飲酒影響眼部血液循環，導致視力下降，甚至影響視神經功能。
6. 口腔
- 酒精會影響口腔肌肉協調力，讓人口齒不清。
7. 心血管
- 增加高血壓、心血管疾病、心律不整及心臟病的風險。
8. 膀胱
- 酒精會導致頻尿和脫水，喝酒後需多補充水分以加速酒精代謝。
9. 生殖系統
- 女性影響：月經失調、閉經、卵子生成變異，可能影響生育能力。
- 男性影響：精子減少、精液量降低，可能導致陽痿或精子生成異常。
男女最佳飲酒量
營養師高敏敏指，酒精被列為高致癌物，酒精代謝過程中的乙醛會損害DNA，增加細胞突變風險，可能導致多種癌症，包括大腸癌、肝癌、口腔癌等。因此，她建議男性女性的飲酒量
如下：
- 女性：每天不超過1個酒精單位(10g)。
- 男性：每天不超過2個酒精單位(20g)。
3種食物酒後修復身體
營養師高敏敏表示，如果喝酒後，可以遵從以下飲食建議，有助加速酒精代謝並促進身體修復：
- 薑黃：幫助分解乙醛，提升肝臟解毒能力，加速代謝並緩解宿醉。
- 高劑量B群：支持酵素活性，加速酒精分解，維他命B1、B6、B12對肝臟代謝和修復神經損傷有良好效果。
- 牛樟芝：增強肝臟解毒功能，減少乙醛堆積。豐富的多醣體還能促進修復 改善肝功能整體表現。
營養師高敏敏最後提醒，無論是紅酒、啤酒還是烈酒，酒精的危害都不會因此減少。適量飲酒，能不喝最好，讓健康遠離威脅。