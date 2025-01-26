常喝1類飲料容易脂肪肝？營養師教6招降風險

脂肪肝的形成不僅與食物攝取有關，飲料的選擇同樣是重要因素。有營養師指出，若經常飲用1類型的飲料，將會顯著增加脂肪肝的風險。營養師亦教用6種方法，有助於降低脂肪肝的風險。

「糖」被認為是導致脂肪肝主要因素之一 營養師阿罐在其facebook專頁上分享指，現在許多人隨時隨地都在攝取各種飲品，街上的飲品店更是琳瑯滿目。然而，飲料中的「糖」被認為是導致脂肪肝的主要因素之一。其實很多人有脂肪肝而不自知，而脂肪肝會影響肝臟的營養素代謝，可能引發肥胖、糖尿病及心血管疾病等健康問題。

蔗糖與果糖提高脂肪肝的風險 他解釋指，糖會與脂肪肝有關是有2大原因： 1. 蔗糖與果糖的特性 市面上的許多甜飲料、果汁及加工食品中，通常添加的精緻糖類主要為蔗糖或果糖。

蔗糖可被分解為葡萄糖和果糖，因此無論是攝入蔗糖或果糖，最終均會導致果糖的攝取。

果糖在肝臟中進行代謝，過量攝取可能導致脂肪的形成並儲存於肝臟，從而提高脂肪肝的風險。 2. 胰島素抗性與脂肪堆積 過量攝取精緻糖會使血糖水平波動，導致胰島素抗性，這一情況會促進肝臟內脂肪的積聚，形成脂肪肝。

改善脂肪肝的建議 營養師阿罐指出，可以透過以下6大方法改善脂肪肝： 1. 減少甜飲料的攝取 選擇健康飲品：避免飲用含糖飲料和加工果汁，優選水或無糖茶。如果需要購買手搖飲，建議選擇無糖或少糖(如一分糖)。 2. 控制每日糖分攝取量 依據指引：根據世界衛生組織的建議，每日添加糖的攝取量應控制在總熱量的10%以內，最好維持在5%以下。 3. 均衡飲食 增加營養攝入：應增加膳食纖維的攝取(如蔬菜和全穀類)及優質蛋白質的攝取(如魚肉和大豆)，同時避免高脂肪、高糖的加工食品。

4. 適量運動 增進代謝：每周至少進行150分鐘的中等強度運動(如快走或慢跑)，以促進肝臟的脂肪代謝。 5. 維持健康體重 控制體重：脂肪肝與過重密切相關，適當的減重有助於減少肝臟內的脂肪積聚。 6. 定期健康檢查 監測肝功能：脂肪肝通常無明顯症狀，建議定期檢查肝功能及進行腹部超音波檢查，以便及早發現並改善相關問題。