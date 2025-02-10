常喝1類飲料容易脂肪肝？營養師教6招降風險

心血管病患每30個都因1飲品引起！ 醫生揭4類人最高危

喝1種飲料比吃美食更邪惡？有醫生引用研究指出，有1類飲品會引致糖尿病和心血管病，更有數據表明，每30個心血管病患都會有1位，因為常喝這飲品而致病。醫生指出，有4類人最高危。

全球約220萬人糖尿心血管疾病因1飲品引起 內分泌新陳代謝專科醫生蔡明劼在其facebook專頁上分享指，他經常享用美食，但鮮少飲用含糖飲料。原因是含糖飲料除了含有糖分外，幾乎不具任何營養價值，屬於「空熱量食物」。 根據《Nature Medicine》於2025年1月發表的研究，文章探討含糖飲料對全球健康的影響。研究指，含糖飲料(Sugar-sweetened beverages，SSBs)的全球攝取量在許多高收入國家已超過每日建議的遊離糖攝取上限，且在低收入和中等收入國家的攝入量亦在上升。



4類人最高危 根據2020年數據，全球約220萬例新發2型糖尿病和120萬例新發心血管疾病病例與含糖飲料的攝取有關。研究指含糖飲料對疾病的影響：男性、高學歷者、年輕人及城市居民的風險均高於其他群體。 第2型糖尿病在45至49歲年齡層的絕對病例數最高，而25至29歲年齡層的比例風險則最高，顯示年輕人儘管罹患人數較少，但比例更高。隨著年齡增長，心血管疾病的絕對病例數增加，但比例風險隨年齡增長則有所降低。

喝含糖飲料恐致慢性病 另外，蔡醫生亦引用《Nature Reviews Endocrinology》的文獻提到其致病機制包括： 體重增加： 含糖飲料促進體重增加，主要透過添加額外的液體熱量、快速吸收的葡萄糖引發的高胰島素血症，以及可能激活多巴胺獎勵系統。 慢性病風險： 含糖飲料增加患慢性疾病的風險，主要通過體重增加、血糖不良影響所帶來的風險因素，以及肝臟代謝過量果糖的影響。 鑑於不同族群的證據一致性及全球高攝取量，減少含糖飲料的攝取對於改善整體飲食品質和心血管代謝健康至關重要。



4類含糖飲料最高危 鮮奶最安全？ 蔡醫生引用《JAMA》的評論指出，根據118個國家/地區對290萬人的調查結果，估計全球每10例第2型糖尿病和每30例心血管疾病中，就有1例是由含糖飲料引起的。他補充指，含糖飲料包括砂糖、果糖、蜂蜜和果汁，但是鮮奶則不包括在內。