常嘔吐或吞嚥困難 小心胃癌

臨床腫瘤科專科醫生李兆康指出，根據香港癌症資料統計中心資料，不論是新症個案和死亡率，胃癌都是香港癌症中排第六位，每年約有一千多宗新症。胃癌發病率隨年齡增長而升高，患者年齡中位數大概為71歲。以發病情況計算，65歲或以上人士較多，佔整體病人超過六成。

早前一位年輕抗癌勇士對抗胃癌兩年多，最終不幸離世。他生前慷慨捐出大部分財富予香港兒童癌病基金會，遺愛人間；其感人的抗癌經歷觸動人心，亦引起大眾對胃癌的關注。

病徵不明顯易延誤求醫

胃癌的初期病徵並不明顯，包括消化不良、食慾不振、小腹腫脹、進食後腹脹不適、體重急速下降等。隨著病情發展，腫瘤生長在胃部不同位置所引起的症狀亦有所不同。如腫瘤生長於賁門便會引起吞嚥困難的問題，如腫瘤位於幽門則會因胃梗阻而引起嘔吐。

由於胃癌病徵和其他胃部不適相似，患者往往誤以為是工作壓力或飲食所致，而忽略了進一步檢查，如食道及胃造影檢查及胃內窺鏡檢查，即俗稱的「胃鏡」。近八成患者確診胃癌時，病情往往已發展到第四期，俗稱的「晚期」，即癌細胞已擴散到較遠的淋巴，或蔓延至肝、肺、腹膜等遠端器官。此時，手術切除一般情況已不適用，全身性藥物治療便成為主要的治療方法。

ADC藥物提升存活率

李兆康表示過去治療晚期胃癌的藥物選擇不多，除化療外，如患者的胃癌屬於HER2陽性，可嘗試使用抗HER2受體的標靶藥物，透過阻截HER2受體，令癌細胞不再生長。患者亦可使用免疫治療，令免疫系統認出癌細胞，把它們殺死。隨著醫學發展，合適的患者現在更可嘗試抗體藥物複合體類藥物，簡稱「ADC藥物」。

ADC突破之處是將化療和標靶藥物結構上合併為單一藥物，能同時結合兩者的好處。標靶物負責辨別HER2型胃癌細胞，化療藥物負責殺死胃癌細胞，ADC能使化療藥物帶有標靶藥物的針對性，藥效集中之餘，能減低對其他健康細胞的影響。研究顯示晚期HER2陽性胃癌患者使用ADC藥物後，其存活率有理想的提升。