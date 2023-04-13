常常鼻塞可能是鼻息肉所致 認識5個常見致病原因

囊性纖維化：這種遺傳性疾病可導致黏液在體內堆積並阻塞呼吸道，不但可引起鼻息肉，更可能影響肺部及呼吸。

囊性纖維化：這種遺傳性疾病可導致黏液在體內堆積並阻塞呼吸道，不但可引起鼻息肉，更可能影響肺部及呼吸。

藥物敏感：對阿士匹靈過敏的人，可能較大機會出現鼻腔炎症並促使鼻息肉形成，若同時有慢性鼻竇炎及哮喘等問題，則患鼻息肉的風險會更高。

藥物敏感：對阿士匹靈過敏的人，可能較大機會出現鼻腔炎症並促使鼻息肉形成，若同時有慢性鼻竇炎及哮喘等問題，則患鼻息肉的風險會更高。

過敏性鼻炎：鼻敏感患者的鼻腔受長期炎症影響，增加組織增生形成鼻息肉的風險。若你患有鼻敏感，就要避開致敏原，並要接受適當的治療，減低炎症發作。

過敏性鼻炎：鼻敏感患者的鼻腔受長期炎症影響，增加組織增生形成鼻息肉的風險。若你患有鼻敏感，就要避開致敏原，並要接受適當的治療，減低炎症發作。

慢性鼻竇炎：患有慢性鼻竇炎的人，多達20%會有鼻息肉，因此若持續鼻塞或流鼻水、鼻竇有壓迫感，或嗅覺或味覺減退，應盡早求醫處理。

慢性鼻竇炎：患有慢性鼻竇炎的人，多達20%會有鼻息肉，因此若持續鼻塞或流鼻水、鼻竇有壓迫感，或嗅覺或味覺減退，應盡早求醫處理。

很多人也聽過鼻息肉，有研究估計約有1%至5%的成人鼻內有息肉。這些由鼻竇生長出來的組織，可以導致鼻塞，甚至是打鼻鼾、嗅覺減退及引起鼻竇炎等症狀，嚴重者需要以手術切除才能恢復呼吸暢順。

復發率高

臨床上，絕大部分的鼻息肉都屬於良性，除了手術外，部分較細小的息肉也可嘗試用藥物處理。不過，鼻息肉的復發率也相當高，故在治療後仍需定期覆診及檢查，若發現息肉再次出現也可盡早治理。