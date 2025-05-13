常忘記昨晚晚餐吃了甚麼？醫生教5招自測是否患輕度認知障礙

外表年輕，但大腦已經老去？有醫生指，許多人常常會感到容易忘記近期的事情，變成「金魚腦」，有5大習慣就是令這種症狀出現的原因，令腦功能未老先衰，出現反應遲緩等的情況。醫生指出，有5招有助自測是否患輕度認知障礙，並指出有6大方法改善這種問題。
5類人最易腦功能未老先衰
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，在當今社會，許多人都面臨著腦功能衰退的風險，尤其是對於長時間從事腦力工作和頻繁使用電子設備的人士。有些人會開始懷疑自己是不是「初老症」而懷疑人生，但黃醫生指，其實，這種「健忘」、「反應慢」的小症狀，有可能是大腦正在發出「早衰警號」。
黃醫生表示，腦早衰並非正式醫學名詞，但它形象地描述了大腦功能比預期更早開始衰退的現象。這種情況可能使人們在尚未達到正常老化年紀時，便開始感受到記憶力和注意力的下降，甚至出現反應遲緩的情況。某些習慣特別容易受到腦早衰的影響，包括：
- 夜貓熬夜族：長期剝奪大腦的休息時間，可能導致腦部功能的下降。
- 電子產品重度使用者：過度依賴手機和平板電腦，讓大腦習慣於被動接收資訊，思考能力逐漸退化。
- 高壓環境下工作的人：持續的壓力會產生壓力荷爾蒙，對大腦結構和功能造成負面影響。
- 飲食不均衡者：缺乏大腦所需的營養素，影響其正常運作。
- 缺乏運動的人：運動不僅有益身體健康，也能促進腦部血液循環，提高腦功能。
5招自測是否患輕度認知障礙
但如何判斷自己是否有腦早衰？黃醫生指，若你經常出現以下情況，可能需要提高警覺：
1. 斷崖式記憶喪失：經常忘記近期的事情。
- 頻率：每周出現多於2次，忘記重要約會、重複問相同的事、忘記熟人名字。
- 建議：如果短時間內記憶力明顯崩塌，建議進行神經心理檢查。
2. 滑梯式效率下降：思考速度變慢，無法一心多用，做事拖拉。
- 頻率：持續超過3個月，工作效率顯著下降，失誤率提升。
- 建議：當效率低落非短暫疲勞，而是持續惡化，可能是前額葉功能退化的初期警號。
3. 樹懶式注意力分散：難以集中注意力，容易分心，專注不到10分鐘。
- 頻率：每日都會分神多於3次，無法集中注意力完成一本文章、一場會議、一部影集。
- 建議：注意力控制與多功能力下降，是腦部神經傳導衰退的訊號。
4. 罷工式語言障礙：講話時經常出現「卡詞」的情況，找不到詞或詞不達意情況出現。
- 頻率：每周多於3次卡詞找不到話說，腦裡有內容，嘴巴卻說不出來。
- 建議：這是「語言區」可能萎縮的表現，需特別警覺。
5. 雲霄式情緒波動：情緒起伏劇烈，突然出現怒爆和沮喪的情況。
- 頻率：每日情緒擺盪多於2次，對熟悉環境也出現過度焦躁、抑鬱感。
- 建議：若與生活壓力無關，這可能是腦部化學訊號不平衡的早期變化
黃醫生指，根據《Lancet Neurology》和《Alzheimer’s & Dementia》的相關文獻，若這些認知衰退的表現(如語言、記憶、執行、注意力)持續超過6個月，便可能構成輕度認知障礙的前兆。
6大方法改善問題
不過，腦早衰並非絕症，透過健康的生活方式和適當的干預措施，我們可以延緩大腦衰老，甚至逆轉部分功能。黃醫生推薦以下6大「救腦妙招」：
- 地中海飲食：多攝取蔬菜、水果、全穀物、魚類、橄欖油等食物，富含抗氧化劑和健康脂肪。
- 規律運動：每周至少150分鐘的中等強度有氧運動如快走、慢跑、游泳，以促進腦部血液循環，增加腦容量。
- 充足睡眠：確保每天有7至9小時的高質量睡眠，讓大腦獲得充分的修復時間和鞏固記憶。
- 積極社交：維持良好的人際關係，參與社交活動以刺激大腦，預防認知衰退。
- 腦力訓練：透過益智遊戲、閱讀和學習新技能，不斷挑戰大腦，保持腦力活躍。
- 壓力管理：實施冥想、瑜伽等壓力管理技巧，以減少對大腦的負面影響。
黃醫生提醒，如果你發現自己出現多個衰的警示訊號，建議尋求專業醫療人員的評估，以排除其他潛在健康問題，並制定個人化的健腦計畫。透過有效的干預，我們可以確保大腦的健康，讓思緒始終清晰，反應敏捷。