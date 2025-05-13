常忘記昨晚晚餐吃了甚麼？醫生教5招自測是否患輕度認知障礙

外表年輕，但大腦已經老去？有醫生指，許多人常常會感到容易忘記近期的事情，變成「金魚腦」，有5大習慣就是令這種症狀出現的原因，令腦功能未老先衰，出現反應遲緩等的情況。醫生指出，有5招有助自測是否患輕度認知障礙，並指出有6大方法改善這種問題。

5類人最易腦功能未老先衰

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，在當今社會，許多人都面臨著腦功能衰退的風險，尤其是對於長時間從事腦力工作和頻繁使用電子設備的人士。有些人會開始懷疑自己是不是「初老症」而懷疑人生，但黃醫生指，其實，這種「健忘」、「反應慢」的小症狀，有可能是大腦正在發出「早衰警號」。

黃醫生表示，腦早衰並非正式醫學名詞，但它形象地描述了大腦功能比預期更早開始衰退的現象。這種情況可能使人們在尚未達到正常老化年紀時，便開始感受到記憶力和注意力的下降，甚至出現反應遲緩的情況。某些習慣特別容易受到腦早衰的影響，包括：