常放屁代表有病？屁太臭要小心！醫生揭5情況是警號 教7招自測健康

放屁太多是否代表不健康？有醫生指出，屁是自然現象，但同時亦會反映你身體的各種狀況，如果你突然發現放屁的頻率或味道產生變化，就要小心可能腸胃出現問題。醫生提醒，一旦出現5種放屁異常情況，可能是身體正在求救，並教大家用7方法自測健康和如何恢復正常。

為甚麼會放屁？

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，人體一天正常放屁 10–25 次算是健康的表現。屁的來源主要是腸道菌在進行食物發酵過程中產生的副產品。主要來自以下3個方面：

吞進去的空氣：吃東西時講話或者喝碳酸飲料。 腸道菌發酵纖維：細菌將你攝取的食物轉化為各種氣體。 不完全吸收的碳水化合物：例如洋蔥、大蒜、豆類、蘋果、小麥等FODMAP類食物。

這些過程會生成CO₂、H₂、CH₄(甲烷)和一些少量的硫化物(臭味來源)。因此，屁的量多意味著腸道菌的活動很活躍。