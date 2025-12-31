常放屁代表有病？屁太臭要小心！醫生揭5情況是警號 教7招自測健康

放屁太多是否代表不健康？有醫生指出，屁是自然現象，但同時亦會反映你身體的各種狀況，如果你突然發現放屁的頻率或味道產生變化，就要小心可能腸胃出現問題。醫生提醒，一旦出現5種放屁異常情況，可能是身體正在求救，並教大家用7方法自測健康和如何恢復正常。
為甚麼會放屁？
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，人體一天正常放屁 10–25 次算是健康的表現。屁的來源主要是腸道菌在進行食物發酵過程中產生的副產品。主要來自以下3個方面：
- 吞進去的空氣：吃東西時講話或者喝碳酸飲料。
- 腸道菌發酵纖維：細菌將你攝取的食物轉化為各種氣體。
- 不完全吸收的碳水化合物：例如洋蔥、大蒜、豆類、蘋果、小麥等FODMAP類食物。
這些過程會生成CO₂、H₂、CH₄(甲烷)和一些少量的硫化物(臭味來源)。因此，屁的量多意味著腸道菌的活動很活躍。
5情況是警號
不過，黃醫生提醒，有些放屁的情況需要特別注意：
1. 突然增加放屁次數 + 腹脹、腹痛：
- 可能是乳糖不耐或FODMAP不耐造成的。
- 常見FODMAP食物：牛奶、洋蔥、蒜、麵粉類。
2. 屁臭得像生化武器：
- 主要因為含硫化物（H₂S）偏高，通常與高蛋白飲食或腸道微生物失衡有關。
3. 大量放屁 + 拉肚子：
- 可能代表腸躁症、腸道感染、抗生素後腸道菌失衡或食物中毒。腸躁症患者腸道氣體量可高達常人的2至3倍。
4. 吃完東西後立即放屁：
- 可能是小腸細菌過度生長(SIBO)的指標。症狀常包括：腹脹、便秘/腹瀉交替、脹到像懷孕。
5. 放屁突然變少 + 腹脹加劇：
- 這有可能是腸阻塞或嚴重便秘的徵兆。
- 若打嗝也變少、出現肚硬及肚痛的情況，應該到急症求診。
7招自測健康
黃醫生指出，若以下七項中有兩項以上的回應為「是」，建議尋求腸胃科醫生的幫助：
- 最近屁量顯著增加或減少？
- 大便形狀出現變化(細、軟、黏)？
- 是否有伴隨腹脹或絞痛？
- 放屁有時「射氣」到難以忍受？
- 吃某類食物後特別明顯？
- 晚上腹脹感是否比早上強烈？
- 大便是否有血或黑便？
5招回復正常
若要讓屁回到正常，可以考慮以下方法：
- 減少FODMAP食物的攝入(洋蔥、蒜、豆類、蘋果、小麥)。
- 吃東西時慢慢咀嚼，不講話、不使用手機(減少吞氣)。
- 減少碳酸飲料的攝入。
- 高蛋白飲食者應增加蔬菜和益生元的攝入。
- 規律排便並每天走20分鐘來促進腸道蠕動。
他提醒，若經常出現腹脹，建議進行氫氣呼氣試驗以檢查SIBO或乳糖不耐。
黃醫生指，常放屁不代表有病，但如果屁的模式發生變化，可以是身體發出的警訊。屁其實是腸道健康的報告，讓你了解飲食是否合適、腸道菌是否失衡、消化是否順暢。透過這些線索，讓我們更好地照顧自己的健康。