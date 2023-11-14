常流淚、視力模糊恐是鼻淚管阻塞！「3治療方式」告別淚眼汪汪

一旦排除淚水的鼻淚管系統阻塞，眼睛表面便會積水，造成淚流不止或分泌物增加等，這就是「鼻淚管阻塞」。

56歲的陳老師發現近期在課堂上經常會突然流淚，甚至出現視線模糊等症狀。起初，她以為是眼睛過度疲勞，自行前往藥局購買眼藥水，但情況一直沒有改善。她擔心視力發生問題而到醫院就診，經醫生診斷確診為鼻淚管阻塞。

亞東醫院眼科部蘇姵元醫生說明，一旦排除淚水的鼻淚管系統阻塞，眼睛表面便會積水，造成淚流不止或分泌物增加等，這就是「鼻淚管阻塞」。依發生年可齡分為先天性鼻淚管阻塞及後天性鼻淚管阻塞，先天性鼻淚管阻塞常發生於新生兒，出生後數周便發現兒童淚眼汪汪，黏稠性分泌物增加；後天性鼻淚管阻塞則常發生在成年人，中老年人更為常見，可能因受傷、長期慢性眼瞼結膜或鼻腔內發炎造成。

後天性鼻淚管阻塞則常發生在成年人，中老年人更為常見，可能因受傷、長期慢性眼瞼結膜或鼻腔內發炎造成。

治療鼻淚管阻塞 常見 3 種方式

蘇姵元醫生說明，鼻淚管阻塞的治療成功率相當高，但首要步驟是要釐清導致鼻淚管阻塞的原因，根據其原因採取正確的治療方法。依照病情的不同，少數病患可能需要漸進式、合併多種方式的治療，其治療方式分為：保守性及藥物治療、微創性治療及手術治療。

一、保守性及藥物治療

治療對象主要是患有先天性鼻淚管阻塞的新生兒。大多數病患在一歲之前能夠自行康復，因此建議在這段期間內保持清潔或使用局部抗生素藥物以預防感染，同時進行淚囊加壓按摩，約95%的新生兒可因此痊愈。若在超過一歲後仍持續出現流淚情況時，才需考慮進一步進行微創性治療或手術治療。

二、微創性治療

主要治療對象為上述無法自行痊愈的新生兒，以及成年人患有後天性鼻淚管狹窄但尚未完全阻塞的病患，其治療方式有：

淚小孔擴張術、淚管通探或淚管沖洗。 氣球擴張術：利用通條經眼角內側的淚小孔伸入鼻淚管深處，使用壓力器將氣球撐開，擴張鼻淚管狹窄的地方達管道暢通。手術時間約 15 分鐘，術後無明顯傷口，可立即恢復正常生活，成功率約 60% 至 70% ，若症狀持續者則須進一步手術治療。

三、手術治療

對於使用保守及藥物治療，或氣球擴張術無效的病患，「鼻腔淚囊造口術」則是另一個選項，該手術可在局部麻醉或全身麻醉下以門診手術進行。