常滴眼藥水超傷眼！帶con過夜可致視力永久受損？醫生揭5大傷視力習慣

眼睛是身體的靈魂之窗，是一個很重要的一個器官，但都市人的習慣卻常常對眼睛造成傷害。有醫生指出，如果有經常滴眼藥水或戴隱形眼鏡過夜的習慣，對眼睛的損害很大，甚至會造成永久性視力受損。醫生列出有5大日常損害習慣，並教大家改善方法。

醫生揭5大傷視力習慣 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，很多生活中看似無害的習慣，實際上正在悄悄摧毀我們的視力。無論是學生、上班族，還是長時間使用電子設備的長輩，都需要警惕這些潛在的視力殺手。以下5大習慣對眼睛的損害尤其顯著： 1. 長時間盯螢幕 許多人在日常工作和生活中長時間使用手機、電腦和其他電子設備，當過度使用電子螢幕，就會顯著減少眨眼次數，導致淚液蒸發加快，最終形成乾眼症。研究顯示，每天使用螢幕超過4小時的人群中，乾眼症的風險明顯上升，尤其是在年輕人中更為常見。

改善建議： 遵循「20-20-20法則」，每工作20分鐘，望向20ft(約6米)外，至少20秒，以減輕眼睛疲勞。 2.睡前滑手機 許多人習慣在睡前使用手機，然而藍光會對視網膜造成傷害，長期曝露藍光下，藍光會穿透角膜與水晶體直達視網膜，可能加速黃斑部病變。2023年的眼科研究報告指出，藍光曝露與視網膜細胞的氧化壓力和細胞凋亡密切相關。

改善建議：睡前1小時關閉所有電子螢幕，必要時開啟夜間護眼模式以減少藍光影響。 3.揉眼睛 眼睛癢時用手揉是許多人常見的反應，但手上的細菌可能會因此進入眼睛，引發角膜病變或感染。眼科期刊表明，經常性揉眼與錐形角膜的風險有顯著關聯。

改善建議：使用眼藥水緩解不適，並養成勤洗手的好習慣。 4.戴隱形眼鏡過夜 許多人在疲倦時仍然選擇佩戴隱形眼鏡過夜，這會降低角膜的含氧量，導致缺氧、潰瘍，甚至永久性視力受損。根據一項臨床研究，過夜佩戴隱形眼鏡者的角膜感染風險是正常佩戴者的6倍。

改善建議：養成摘下隱形眼鏡並進行清潔的習慣，以確保角膜獲得足夠的氧氣。 5. 過度依賴眼藥水 市面上的收斂型眼藥水雖然能迅速改善眼部紅腫，但長期使用可能導致反彈性充血和眼壓升高。根據眼藥水使用行為研究，與眼部血管異常及視神經損傷有顯著關聯。

改善建議：盡量減少眼藥水的使用，並在必要時諮詢眼科醫生。

黃醫生指，視力退化並非僅僅是年齡增長的結果，許多「現代眼病」在年輕時便已潛伏。從今天開始，戒掉那些傷眼的壞習慣，讓你的雙眼重獲新生。