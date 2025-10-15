常熬夜=透支健康？恐致癌患腦退化 醫生教6大天然安眠法

睡眠不足會透支健康？有醫生指出，如果經常熬夜，造成長期睡眠不足的情況下，有可能會增加患上癌症和腦退化的風險。他指出，可以用6大方法，幫助睡眠，並避免身體發炎。

常熬夜=透支健康？恐致癌患腦退化

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，曾有些患者血液檢查顯示發炎指標CRP升高，但卻沒有感冒、發燒或明顯感染的症狀，經問診後發現，他們亦不約而同地有長期睡眠不足的生活習慣。劉醫生解釋指，許多人誤以為「少睡一點只是隔天精神差」，但事實上，缺乏睡眠正悄然點燃你體內的「慢性發炎之火」。根據一項2025年發表於《Journal of Sleep Research》的最新統合分析，偶爾一晚失眠，身體還能勉強應對。但是當連續3晚以上，每晚睡眠僅有4小時多時，血液中的發炎指標IL-6和CRP會明顯上升。

劉醫生解釋，即是短期的單晚失眠影響不大，但持續的睡眠不足會直接觸發身體的發炎反應。所以，亦解釋到，很多人在健康檢查時，明明沒有感冒，卻發現CRP偏高的原因。