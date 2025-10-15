熱門搜尋:
健康
2025-10-15 07:00:00

常熬夜=透支健康？恐致癌患腦退化 醫生教6大天然安眠法

睡眠不足會透支健康？有醫生指出，如果經常熬夜，造成長期睡眠不足的情況下，有可能會增加患上癌症和腦退化的風險。他指出，可以用6大方法，幫助睡眠，並避免身體發炎。

常熬夜=透支健康？恐致癌患腦退化

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，曾有些患者血液檢查顯示發炎指標CRP升高，但卻沒有感冒、發燒或明顯感染的症狀，經問診後發現，他們亦不約而同地有長期睡眠不足的生活習慣。劉醫生解釋指，許多人誤以為「少睡一點只是隔天精神差」，但事實上，缺乏睡眠正悄然點燃你體內的「慢性發炎之火」。根據一項2025年發表於《Journal of Sleep Research》的最新統合分析，偶爾一晚失眠，身體還能勉強應對。但是當連續3晚以上，每晚睡眠僅有4小時多時，血液中的發炎指標IL-6和CRP會明顯上升。

劉醫生解釋，即是短期的單晚失眠影響不大，但持續的睡眠不足會直接觸發身體的發炎反應。所以，亦解釋到，很多人在健康檢查時，明明沒有感冒，卻發現CRP偏高的原因。

腦退化預防方法｜早上10個習慣阻截退化 頭腦更靈活（am730製圖） 腦退化預防方法｜1. 一邊工作一邊收聽喜歡電台節目（am730製圖） 腦退化預防方法｜2. 散步（am730製圖） 腦退化預防方法｜3. 做家務（am730製圖） 腦退化預防方法｜4. 大聲朗讀（am730製圖） 腦退化預防方法｜5. 照鏡子微笑（am730製圖） 腦退化預防方法｜6. 洗澡（am730製圖） 腦退化預防方法｜7. 打電話（am730製圖） 腦退化預防方法｜8. 規劃待辦事項（am730製圖） 腦退化預防方法｜9. 持續簡單的運動（am730製圖） 腦退化預防方法｜10. 吃水果（am730製圖）

慢性發炎對健康5大影響

劉醫生指，睡眠不足絕非小事，「隱性發炎」就像身體內的小火苗，若不及時控制，長期下去會導致：

  • 心血管疾病：增加動脈硬化、心肌梗塞和中風的風險。
  • 代謝疾病：加重胰島素阻抗，更容易罹患糖尿病。
  • 免疫力下降：抵抗力變差，容易感冒，傷口癒合變慢。
  • 大腦健康受損：慢性發炎與失智症的風險有關。
  • 癌症風險提升：長期的慢性發炎環境會影響細胞修復及基因穩定性。
5件運動後最不該做的事 跑步、健身、行山、減肥控注意（am730製圖） 5件運動後最不該做的事 跑步、健身、行山、減肥控注意（am730製圖） 5件運動後最不該做的事 跑步、健身、行山、減肥控注意（am730製圖） 5件運動後最不該做的事 跑步、健身、行山、減肥控注意（am730製圖）

6大天然安眠法

劉醫生指，如果要改善睡眠，讓身體回到「抗發炎模式」。以下6個改善睡眠是最便宜且有效的方法：

  • 固定睡眠節奏：每天同一時間上床、起床，讓生理時鐘穩定。
  • 遠離藍光：睡前少用手機，改為閱讀紙本或聽輕音樂。
  • 飲食調整：晚上避免攝取咖啡因、酒精，少吃油膩或辛辣的食物。
  • 放鬆儀式：熱水澡、深呼吸、輕度伸展，幫助大腦「切換到休息模式」。
  • 營養加分：鎂、茶胺酸、色胺酸等天然營養素對於放鬆和入睡有幫助。
  • 環境優化：保持臥室安靜、黑暗、涼爽，讓大腦將「床」與「睡眠」連結起來。

劉醫生強調，熬夜不是賺到時間，而是偷偷透支健康。若想要抗老、防病、保持免疫力強健，應從睡眠開始。

