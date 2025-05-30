常用塑膠可致前列腺癌？醫生教4招及早預防前列腺癌

近日前美國總統被診斷出罹患侵略性前列腺癌後，引起大眾關注。有醫生指出，前列腺癌症問題影響的不只是年長的男性，即使是年輕的男性也要多加提防各種致癌的潛在風險，其中包括使用塑膠的習慣也是風險之一。醫生指出，預防前列腺癌的4大方法，讓大家可以及早作出預防。
常用塑膠可致前列腺癌？
基因科醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，前列腺癌的症狀不明顯，當出現症狀時往往已是進展期。前列腺癌屬男性最常見的癌症之一，60歲以後的男性數字急劇上升。部分患者會困惑為甚麼自己沒有症狀和家族史卻會確診，而其實前列腺癌的各種風險，可能已經潛藏在我們生活之中。生活習慣、環境污染、荷爾蒙變化或是基因排列，均為潛在的風險來源，就如在身體中放下一個計時炸彈。
張醫生指，了解前列腺癌的誘發因素，才知道如何作出預防，以下是前列腺癌的危險因子：
1. 年齡與族裔
- 年齡是無法逆轉的因素，前列腺癌的診斷中位年齡為67歲，且黑人男性的發病率高於白人兩倍以上。
2. 家族史與遺傳基因
- BRCA1/2或TP53突變等遺傳基因會顯著增加風險，尤其是在Li-Fraumeni症候群的家族中。但現時的遺傳檢測技術已可以分析出多基因風險，有助更早識別潛在高風險族群。
3. 荷爾蒙干擾
- 通常男性荷爾蒙睾固酮向來被視為青春的象徵，但同時可能增加前列腺癌的風險。此外，環境中的荷爾蒙干擾物(如塑膠瓶、化妝品與防火材料的物質和農藥)會影響雄性與雌性荷爾蒙的平衡，進而增加腫瘤形成的機會。
4招及早預防前列腺癌
張醫生指，他建議按以下4大方法，有助預防前列腺癌：
1. 健康飲食
- 飲食習慣對於預防癌症至關重要。富含植物性植化素的飲食(如十字花科蔬菜）與癌症風險呈負相關。維他命A、D、E、C與B群在免疫調節、抗氧化及細胞修復中具有重要作用，對前列腺健康具有潛在保護作用。另外，適量攝取Omega-6脂肪酸，也有助降低前列腺風險。但攝取的前提是整體飲食平衡，並免過度攝取加工油脂。
2.減少脂肪與增加運動
- 肥胖、胰島素阻抗與慢性發炎與前列腺癌的形成密切相關。超重或內臟脂肪過多的男性常在前列腺肥大或手術後意外發現癌細胞。建議每周至少150分鐘的中度有氧運動(如快走、游泳、打太極)有助於調節荷爾蒙和提升免疫功能。
3. 遠離環境毒素
- 減少使用塑膠容器、避免重複使用塑膠瓶、不使用含雙酚A的產品、選擇天然清潔用品與環保洗劑，這些措施能降低體內接觸環境荷爾蒙的風險。
4. 定期檢查的重要性
- 前列腺癌的早期沒有明顯症狀，但超過90%的病例在早期可以治癒。每年進行一次PSA檢測及數位肛門指診或前列腺超聲波是及早發現異常的有效方法。
張醫生強調，應該將預防前列腺癌作為家庭習慣，持續支持和提醒彼此。健康不是幸運，而是選擇。