常用塑膠可致前列腺癌？醫生教4招及早預防前列腺癌

近日前美國總統被診斷出罹患侵略性前列腺癌後，引起大眾關注。有醫生指出，前列腺癌症問題影響的不只是年長的男性，即使是年輕的男性也要多加提防各種致癌的潛在風險，其中包括使用塑膠的習慣也是風險之一。醫生指出，預防前列腺癌的4大方法，讓大家可以及早作出預防。

常用塑膠可致前列腺癌？

基因科醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，前列腺癌的症狀不明顯，當出現症狀時往往已是進展期。前列腺癌屬男性最常見的癌症之一，60歲以後的男性數字急劇上升。部分患者會困惑為甚麼自己沒有症狀和家族史卻會確診，而其實前列腺癌的各種風險，可能已經潛藏在我們生活之中。生活習慣、環境污染、荷爾蒙變化或是基因排列，均為潛在的風險來源，就如在身體中放下一個計時炸彈。

張醫生指，了解前列腺癌的誘發因素，才知道如何作出預防，以下是前列腺癌的危險因子：

1. 年齡與族裔

年齡是無法逆轉的因素，前列腺癌的診斷中位年齡為67歲，且黑人男性的發病率高於白人兩倍以上。

2. 家族史與遺傳基因

BRCA1/2或TP53突變等遺傳基因會顯著增加風險，尤其是在Li-Fraumeni症候群的家族中。但現時的遺傳檢測技術已可以分析出多基因風險，有助更早識別潛在高風險族群。

3. 荷爾蒙干擾