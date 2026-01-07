常用外賣包裝餐盒恐致腎癌 醫生教3招降低風險

日常生活細節中，也可能會帶來癌症風險？有醫生分享一宗案例指出，患者雖不煙不酒無不良生活習慣，但卻患上腎臟癌。經檢查後發現其體內的PFAS(全氟及多氟烷基物質)偏高。而長期暴露PFAS常來自日常生活，如常用外賣包裝餐盒。他強調，儘管PFAS一定會導致癌症，但減低暴露也可以降低有關風險。

不煙不酒也患癌？

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，該名患者確診腎臟癌後，一年前來診的時進行第一次檢測時，發現其PFOS(全氟辛烷磺酸)水平非常高，大約62ng/mL；其他PFAS的數值也在偏高或中等範圍，因此我們開始為他安排排毒治療。

PFAS的5大影響

劉醫生解釋，PFAS是一大類人工合成化學物質，因為它們不易分解、容易在人體內累積且半衰期長，因此被稱為「永遠化學物質」。研究顯示，PFAS與多種健康風險相關，包括：

免疫功能下降：疫苗反應變差。 血脂異常：總膽固醇和LDL水平上升。 腎臟疾病和腎臟癌風險增加：特別是PFOS和PFOA。 肝功能異常：肝臟代謝負擔及脂肪肝。 孕期風險：妊娠高血壓、低出生體重。

PFAS5大來源

劉醫生指出，許多患者在回顧生活細節後發現，長期暴露PFAS常來自日常生活，包括：

刮傷或老化的易潔鑊。

外食時使用的紙杯、紙餐盒及速食包裝：特別是有防油防水功能的。

飲用水裝：部分地區的水質可能含有PFAS。

防水或防污的衣物及布料。

由某些化妝品、防曬產品和清潔用品中釋放的PFAS。

劉醫生指，雖然目前科學研究不會明確指出「PFAS一定會導致癌症」，但在腎臟和肝臟這些負責解毒的器官中，PFAS可被視為重要的環境風險因子之一。

不過，經過半年以上的系統性調整和生活管理，患者PFOS下降至56ng/mL，而這次回診又下降至16ng/mL，已回到正常參考範圍，而其他PFAS的數據也隨之下降。劉醫生強調，這是長期努力的累積結果。