常睡眠不足、淺眠多夢？　中醫調理「五臟六腑」擺脫睡不著困境

睡眠佔據人類生活三分之一的時間，擁有良好的睡眠能大幅提升生活品質，然而現代人工作忙碌、生活壓力大，普遍常有睡眠不足、淺眠多夢的情況發生。根據台灣睡眠醫學學會調查，全台慢性失眠症的盛行率為11.3%，且年長者、女性、輪班工作者發生的比率更高。長期失眠更會增加精神疾病、失智等風險，對身體及心理皆造成影響，因此，良好的睡眠和健康息息相關。

身體臟腑失調 都會影響睡眠 柳營奇美醫院中醫部沈祐任醫師表示，從中醫學的角度來看，睡眠與五臟六腑有很大的關係，中醫認為「心主神明」的功能有賴於日常飲食來滋養，而飲食需要經過「脾主運化」來消化轉換成養分；「肺朝百脈」則是負責把養分推送至全身；「肝者，將軍之官，謀慮出焉」負責調節精神情志，促進消化吸收；「腎主封藏」負責把對身體有用的營養物質封藏在體內。由此可見，任何一個臟腑的功能失常都可能造成失眠的問題。

中醫辯證論治 解決失眠問題 中醫採辯證論治來治療各類型的失眠，首先「心火亢盛」的失眠可能伴隨著平時容易心浮氣躁、躁擾不安的情況，治療首重清心火安神，方劑可選用清心蓮子飲為主方，針灸可選用神門穴、內關穴來穩定心神。而「肝鬱」、「肝火」造成失眠的人可能平時就容易有頭暈脹痛、口乾口苦、目赤充血的症狀，方劑可選用龍膽瀉肝湯為主方，針灸可搭配太衝穴、行間穴等穴位。