常腹脹 便秘恐患大腸癌？營養師推介8種防癌食物

大腸癌是本港第3大常見癌症之一，異常的排便狀況可能與大腸癌有關。有營養師指，排便習慣可以反映出大腸癌的警號，其中，如果經常出現脹或便秘就要多加小心。不過，營養師亦推介可透過吃8種食物，以預防大腸癌。

營養師程涵宇在其 facebook專頁 上分享指，罹患大腸癌的人愈來愈年輕，要小心以6大大腸癌初期症狀警號：

避吃4種食物防大腸癌

營養師程涵宇指，除了要攝取以上食物，亦建議減少攝取以下4種食物，以降低患大腸癌機率：

1. 酒精

每天攝取10公克酒精(約250ml啤酒/100ml紅酒/30ml烈酒)會增加患口腔癌、喉癌、食道癌的風險。

每天攝取50公克會增加肝癌、大腸癌、乳癌1.5倍的風險。

2. 加工食品

世界衛生組織已證實加工肉類為第一級致癌物，並會提高大腸癌風險。

每天吃50克的加工肉類，大腸直腸癌的風險直接提高18%。

3. 炸物

高油脂食物會刺激膽汁分泌失衡，增加大腸癌風險。

4. 高糖食物

蛋糕、甜點和含糖飲料營養價值低，並提高慢性發炎的風險。

研究發現，每天喝一杯含糖飲料會增加18%大腸癌的風險，罹患大腸癌的死亡風險也會增加39%。

營養師程涵宇表示，大腸癌是可以預防的，最關鍵的兩件事是飲食和篩檢。定期篩檢是預防的好方法，她建議50至74歲每2年作糞便潛血檢查一次，這是早期檢測大腸癌的可靠方法。保持健康的飲食習慣和定期篩檢，能有效降低大腸癌的風險。

