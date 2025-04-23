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健康
2025-04-23 15:30:00

常腹脹 便秘恐患大腸癌？營養師推介8種防癌食物

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常腹脹 便秘恐患大腸癌？營養師推介８種防癌食物

常腹脹 便秘恐患大腸癌？營養師推介8種防癌食物

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大腸癌是本港第3大常見癌症之一，異常的排便狀況可能與大腸癌有關。有營養師指，排便習慣可以反映出大腸癌的警號，其中，如果經常出現脹或便秘就要多加小心。不過，營養師亦推介可透過吃8種食物，以預防大腸癌。

6大大腸癌徵兆

營養師程涵宇在其facebook專頁上分享指，罹患大腸癌的人愈來愈年輕，要小心以6大大腸癌初期症狀警號：

  1. 排便習慣改變：有時便秘和有時腹瀉。
  2. 排便不清：感覺大便後仍有殘留。
  3. 大便中有血或黏液：這是重要警號。
  4. 經常腹脹或便秘：長期腸道不順暢要小心。
  5. 體重下跌：突然變瘦可能表示腸道有問題。
  6. 貧血：長期慢性失血可能與大腸有關。
     
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農曆新年食物 開心果好處包括減大腸癌風險，有益心臟健康（am730製圖） 農曆新年食物 開心果好處包括減大腸癌風險，有益心臟健康（am730製圖） 農曆新年食物 開心果好處包括減大腸癌風險，有益心臟健康（am730製圖） 農曆新年食物 開心果好處包括減大腸癌風險，有益心臟健康（am730製圖）

8種食物抗大腸癌

營養師程涵宇指，可以透過以下8種飲食來抗癌：

1. 西蘭花

  • 功效：含有豐富的蘿蔔硫素，具有抗癌功效。研究發現，多吃十字花科蔬菜降低大腸癌風險。
  • 建議進食頻率：每周3至5次

2. 豆類

  • 功效：富含膳食纖維，維持腸道健康。
  • 建議進食頻率：每周≥1次

3. 莓果

  • 功效：花青素抗氧化，有助於抗發炎。研究發現大腸癌患者持續7天吃莓果萃取物，有助降低7%癌細胞的生長和腫瘤轉移。
  • 建議進食頻率：每天1至2次

4. 堅果

  • 功效：針對30,708名參與者長達30年的研究發現，長期食用堅果可降低大腸癌風險達24%。
  • 建議進食頻率：每天一小把

5. 薑黃

  • 功效：含有薑黃素，具有抗發炎特性。
  • 建議進食頻率：每天1至3克薑黃粉

6. 亞麻籽

  • 功效：富含纖維，幫助腸道好菌生長。含多元不飽和脂肪酸，有助預防心血管疾病。
  • 建議進食頻率：每天10克

7. 魚類(三文魚、鯖魚)

  • 功效：針對478,040名成年人的研究發現，多吃魚會降低患結直腸癌的風險。三文魚和鯖魚含有維他命D和Omega-3脂肪酸，有助於降低結直腸癌風險。

8. 乳品

  • 功效：鈣質可降低大腸息肉的產生機率，也有抑制發炎基因作用的能力。研究發現，平均攝取較多乳製品的人患大腸癌的相對風險低21%，罹患大腸癌的相對死亡率也低了29%。
  • 建議進食頻率：每天1至2杯
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避吃4種食物防大腸癌

營養師程涵宇指，除了要攝取以上食物，亦建議減少攝取以下4種食物，以降低患大腸癌機率：

1. 酒精

  • 每天攝取10公克酒精(約250ml啤酒/100ml紅酒/30ml烈酒)會增加患口腔癌、喉癌、食道癌的風險。
  • 每天攝取50公克會增加肝癌、大腸癌、乳癌1.5倍的風險。

2. 加工食品

  • 世界衛生組織已證實加工肉類為第一級致癌物，並會提高大腸癌風險。
  • 每天吃50克的加工肉類，大腸直腸癌的風險直接提高18%。

3. 炸物

  • 高油脂食物會刺激膽汁分泌失衡，增加大腸癌風險。

4. 高糖食物

  • 蛋糕、甜點和含糖飲料營養價值低，並提高慢性發炎的風險。
  • 研究發現，每天喝一杯含糖飲料會增加18%大腸癌的風險，罹患大腸癌的死亡風險也會增加39%。

營養師程涵宇表示，大腸癌是可以預防的，最關鍵的兩件事是飲食和篩檢。定期篩檢是預防的好方法，她建議50至74歲每2年作糞便潛血檢查一次，這是早期檢測大腸癌的可靠方法。保持健康的飲食習慣和定期篩檢，能有效降低大腸癌的風險。
 

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