常被誤認扳機指、媽媽手！日常「有這些習慣」恐致拇指基底關節炎

現代人對手機的依賴增加，許多人習慣用拇指滑動屏幕或是抓握手機，這一行為也使拇指基底關節炎發生率增加的重要因素。

隨著現代人對手機的依賴增加，許多人習慣用拇指滑動屏幕或是抓握手機，這一行為也使拇指基底關節炎發生率增加的重要因素。

奇美醫院骨科部主治醫生蘇昱仲說明，拇指基底關節炎是常見的退化性關節疾病，主要影響拇指與腕骨間的關節，病人常因疼痛及功能受限而影響日常生活，包括抓握、夾取物品等基本動作。且發生機會不比膝關節炎低，停經後婦女有三分之一會發生，但常常被誤認為扳機指、媽媽手而疼痛難治。

拇指基底關節炎是常見的退化性關節疾病，主要影響拇指與腕骨間的關節，病人常因疼痛及功能受限而影響日常生活。

拇指基底關節炎在疼痛和功能受限下讓許多病人苦不堪言。過去，治療的手術方式多採用大多角骨截骨術合併韌帶重建與肌腱置換術，但該方法需要取用病人自身韌帶，增加了術後不適及恢復期負擔。蘇昱仲說，新一代的懸吊帶懸吊術，將過往手術進一步優化。該術式不需要取用自體韌帶，大幅縮短手術時間，術後恢復快，同時保有傳統手術的穩定性及療效，為病人提供更高的舒適度與滿意度。

蘇昱仲指出，隨著醫學技術的進步，拇指基底關節炎的治療方法日益多樣。針對不同病人的需求，目前的治療方式從復健、消炎止痛藥物、局部注射、手術，提供多元解決方案。

拇指基底關節炎治療再優化 改善術後不適

拇指基底關節炎治療再優化 改善術後不適

拇指基底關節炎治療再優化 改善術後不適

擬定個人化復康計劃 助重返生活

蘇昱仲強調，術後復康同樣是成功的關鍵。復健部職能治療團隊為每位病人量身訂製復康計劃，從恢復抓握力到重建日常功能，確保病人在最短時間內重返工作與生活。

他也提醒，拇指基底關節炎雖為常見的退化性疾病，但若能及早診斷並接受妥善治療，病人不僅可以避免因病失能，還能恢復拇指功能，減少病情惡化的風險。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】